Названы участки, которые изымут для строительства метро в Алматы

Метро. Иллюстративное фото: акимат Алматы

Акимат Алматы для строительства метро выкупит 92 участка. Постановление принято от 7 сентября 2022 года № 3/314-456 "О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества для государственных нужд", передает Krisha.kz.

Сообщается, что земли будут изъяты для строительства третьего пускового комплекса метрополитена. Согласно проекту, линия метро пройдет вдоль проспекта Абая, от улицы Яссауи в западном направлении до рынка "Барлык".

Под изъятие попадают следующие участки:

мкр Калкаман-2, по нечетной стороне ул. Айбергенова, с № 195 по 207;

мкр Калкаман-2, по ул. Кыдырбекова № 121 (кв.1, 2), № 123 (кв.1, 2), № 124, № 125 (кв.1, 2) по четной стороне с № 126 по 138а (№ 138 не попадает под изъятие);

мкр Калкаман-2, по нечетной стороне ул. Бегалиева, с № 141 по 147 и по четной с № 174 по 180;

мкр Калкаман-2, по четной стороне ул. Молдабекова, с № 100 по 106а (№ 106 не попадает под изъятие);

мкр Калкаман-2, по четной стороне ул. Ашимова, с № 164 по 166;

мкр Жайлы, № 1 (кв.1-4), № 1/1, № 1/2 (кв.1-4), № 1/4;

мкр Достык, ул. Паклиевского, № 48.

Собственникам отчуждаемых участков и недвижимости будет выплачена денежная компенсация по рыночной стоимости.

В акимате пояснили, что на данное время выкуплено 24 участка, по 68 ведется выкуп. В ведомстве планируют завершить работы по изъятию участков до 4 апреля 2025 года.

Напомним, в конце мая в Алматы запустили две новые станции метро – "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы". Протяженность тоннеля составила чуть более 3 км, общая длина увеличилась с 10,3 до 13,4 км.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999333-nazvany-uchastki-kotorye-izymut-dlya-stroitelstva-metro-v-almaty/