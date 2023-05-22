Что будет собой представлять ЛРТ в Алматы, рассказал разработчик генплана

Легкорельсовый транспорт в Торонто (Канада). Фото: Steve Russell / Toronto Star / Getty Images

Разработчик генплана Алматы, эксперт по транспорту НИИ "Алматыгенплан" Роман Барабанов рассказал, где в городе будет проходить ЛРТ, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, Барабанов рассказал, что метро, БРТ, ЛРТ, а также выделенные полосы будут связаны между собой в определенных местах города транспортно-пересадочными узлами. К ним также будет подведена велоинфраструктура, а на территории узлов будут созданы велопарковки.

Ожидается, что позволят оптимизировать ряд маршрутов автобусов и уменьшить интервал движения.

Полноценный ТПУ появится у вокзала Алматы-2, сообщил спикер. Это поможет сделать доступнее станцию метро "Райымбек батыр" и подвести маршруты пригородных автобусов прямо к вокзалу, откуда будет возможность уехать на электричке в Кунаев или другие города Казахстана.

У вокзала Алматы-1 будет доступна пересадка на метро, а сама продлеваемая линия будет также иметь стыковки с БРТ и ЛРТ, говорит Барабанов.

Кроме того, отмечает он, опыт БРТ на Тимирязева показал, что пассажиропоток может вырасти почти в два раза в случае наличия быстрого и предсказуемого общественного транспорта.

Поэтому в Генплане заложено увеличение количества коридоров БРТ, а также они будут связаны с коридорами метро и ЛРТ.

"Проект ЛРТ уже давно требуется в городе. В Алматы он будет представлять собой скоростной трамвай на проезжей части, где будет обособлен от остального потока транспорта.

Помимо известной трассировки по Толе би с выходом на микрорайон Зердели и ТПУ в районе рынка "Барлык" на западе и северо-западе города, а также с выходом через проспект Райымбека на ТПУ "Восточные ворота". Предложено также пропустить линию ЛРТ через уже сформированную зону застройки в микрорайонах Орбита, Алмагуль и Казахфильм", - сообщил спикер.

Он отметил, что в перспективе линия ЛРТ дойдет до нового вокзала Алматы-3, а на северо-востоке - доходить до территории аэропорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021519-chto-budet-soboy-predstavlyat-lrt-v-almaty-rasskazal-razrabotchik-genplana/