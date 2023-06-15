Участок улицы Иманбаевой перекроют в Астане

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане проводят ремонт на участке улицы Ш.Иманбаевой. Из-за этого на несколько дней здесь будет ограничено движение, сообщается на официальном сайте акимата столицы.

По данным ведомства, ведутся работы по среднему ремонту дорожного полотна. Работы выполняются сотрудниками столичного управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением адмполиции ДП города.

Так, с 15 по 18 июня будет временно ограничено движение транспортных средств на улице Ш.Иманбаевой, в отрезке между улицами Кенесары и Иманова.

Жителей и гостей Астаны попросили заранее планировать свой маршрут, чтобы исключить заторы и пробки ситуаций на дорогах столицы.

Напомним также, что в воскресенье, 18 июня, в Астане состоится полумарафон Astana Half Marathon. В связи с этим с 16:00 17 июня до 18:00 18 июня будет перекрыто движение на участке около EXPO-городка.

Кроме того, с 14 по 24 июня полностью перекрыто движение по улице Токтарова на участке – от улицы Сусамыр до улицы К.Кеменгерулы.

Ранее сообщалось, что в Астане с 8 по 20 июня полностью перекроют движение для автотранспортных средств по улице Тархана в связи с началом ремонтных работ.

Также из-за проведения работ по устройству монолитной железобетонной балки вдоль улицы Ш. Калдаякова на перекрестке проспекта Тауелсиздик с 12 июня до 1 сентября частично ограничат движение для автотранспорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024975-uchastok-ulitsy-imanbaevoy-perekroyut-v-astane/