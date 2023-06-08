Движение по одной из центральных улиц в Астане полностью перекроют для транспорта

Дорожный знак. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Астане полностью перекроют движение для автотранспортных средств по улице Тархана в связи с началом ремонтных работ, сообщается на официальном сайте столичного акимата.

В Астане объявили о начале работ по среднему ремонту дорожного полотна по улице Ж. Тархана.

"В связи с этим с 8 по 20 июня текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы А. Жубанова до улицы Асан Кайғы", – говорится в публикации.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут.

Участок улицы Ж. Тархана в Астане. Скриншот: 2gis.kz/astana

На сайте ИПС "Адилет" приводится документ, утверждающий классификацию видов работ в Казахстане. Там говорится следующее:

Средний ремонт предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и сооружений на них. При таком ремонте производят периодическое восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других дорожных сооружений.

Содержание улиц – работы по содержанию уличных дорог и сооружений на них осуществляются непрерывно в течение всего года.

Текущий ремонт уличных дорог предусматривает комплекс работ, выполняемых в порядке предупреждения возникновения аварийных ситуаций, дефектов на уличных дорогах, а также неотложного восстановления и ремонта уличных дорог, проводимых в течение всего года, включая мероприятия по ремонту разрушенных участков, выполняемых маршрутным способом.

Капитальный ремонт уличных дорог предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с повышением транспортно-эксплуатационного состояния дороги и дорожных сооружений, в частности, с увеличением прочности дорожных одежд и сооружений на них без изменения существующей технической категории дороги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023935-dvizhenie-po-odnoy-iz-tsentralnyh-ulits-v-astane-polnostyu-perekroyut-dlya-transporta/