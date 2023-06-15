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Какие дороги перекроют в Астане в воскресенье из-за полумарафона

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Участники марафона
Участники марафона. Фото: официальный сайт акимата Астаны

В воскресенье, 18 июня, в Астане состоится полумарафон Astana Half Marathon. В связи с этим на некоторых участках дорог перекроют движение, сообщается на официальном сайте городского акимата.

По информации столичного акимата, старт полумарафона Astana Half Marathon в городе будет дан на территории Международного выставочного центра EXPO.

В связи с этим 17 июня с 16:00 до 18 июня 18:00 часов будет перекрыто движение на участке около EXPO-городка.

В день полумарафона 18 июня перекроют движение:

  • по улице Туркестан от здания EXPO до улицы Сыганак – с 06:00 до 08:00;
  • по улице Сыганак от улицы Туркестан до проспекта Тауелсиздик – с 07:00 до 09:00;
  • на участке дороги проспекта Тауелсиздик от улицы Сыганак до улицы Сарайшык – с 07:20 до 10:00;
  • по улице Сарайшык от проспекта Тауелсиздик до проспекта Мангилик Ел, включая северную часть кольца, – с 07:20 до 10:00;
  • на участке дороги проспекта Мангилик Ел от южной стороны кольца до улицы Кунаева – с 07:40 до 10:00;
  • по улице Кунаева от проспекта Мангилик Ел до проспекта Туран – с 07:50 до 10:50;
  • по улице Кунаева вокруг территории ТРЦ "Хан Шатыр" – с 07:50 до 10:50;
  • по улице Достык от улицы Туран до улицы Акмешит – с 07:50 до 11:00;
  • по улице Акмешит от улицы Достык до МВЦ EXPO – с 08:00 до 11:20.
Схема маршрута
Схема маршрута. Фото: официальный сайт акимата Астаны

Отмечается, что данные внесены с учетом рационального распределения времени движения участников забега.

При этом ниже представлен рекомендованный маршрут для проезда к МВЦ EXPO на автотранспорте:

  • по улице Турара Рыскулова;
  • по улице Мангилик Ел от улицы Кунаева до улицы Абиша Кекилбаева;
  • по проспекту Кабанбай батыра до ТРЦ "MEGA Silk Way".

В связи с загруженностью дорог участникам рекомендуют добираться до места старта (МВЦ EXPO) на автобусе до пересечения улицы Рыскулова и проспекта Мангилик Ел.

Парковка возле стартового городка (МВЦ EXPO) будет невозможна.

Добавим, что Astana Half Marathon 2023 – ежегодный забег с дистанциями 10 км и 21 км. Старт и финиш – в МВЦ "EXPO".

На сайте Almaty Marathon приводятся правила этикета, которых должен придерживаться бегун. Они следующие:

  1. На крупных марафонах спортсмены часто разбиваются на группы по их предполагаемому темпу. В первых рядах стартуют наиболее подготовленные, а последними на дистанцию отправляются те, для кого процесс важнее результата. Если вы не претендуете на высокие места, не стоит пытаться пробить себе путь в первые ряды забега. Этим вы только создадите толпу и ничего не выиграете.
  2. Для того чтобы не создавать помех более быстрым бегунам, не выстраивайтесь во время забега в ряд более чем из двух человек.
  3. Если вам необходимо остановиться, дабы отдышаться или, например, завязать шнурки, об этом стоит предупредить окружающих. Рекомендуется поднять вверх руку и прокричать: "Останавливаюсь!". Впрочем, сил на крик уже может и не быть, тогда можно ограничиться жестом. И желательно отойти на обочину, не мешая при этом другим бегунам.
  4. Не бросайте мусор на трассе и в стартово-финишном городке. Стаканчики, бутылки и другой мусор выбрасывайте в специальные баки, которые находятся в стартовом городке и по всей дистанции марафона.
  5. Строго говоря, правила марафонов запрещают использование портативных плееров, гаджетов и наушников. Из-за громкой музыки можно не только прослушать какие-то важные объявления от организаторов, но и не услышать предостерегающие крики других участников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024903-kakie-dorogi-perekroyut-v-astane-v-voskresene-iz-za-polumarafona/

Автор: Айбекова Сауле
Какие дороги перекроют в Астане в воскресенье из-за полумарафона

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