Когда введут в эксплуатацию БАКАД, рассказали в Комитете автодорог

БАКАД. Фото: МИИР РК

Заместитель председателя Комитета автодорог МИИР РК Жамбул Бактияр рассказал о том, когда введут в эксплуатацию БАКАД, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время брифинга на Жамбул Бактияр рассказал, что ввод в эксплуатацию Большой Алматинской Кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) запланирован во втором квартале этого года.

"Мы планируем участок ввести в эксплуатацию ориентировочно 15 июня, будет официальное открытие с участием руководства страны", - сообщил Жамбул Бактияр.

Протяженность дороги составит 66 километров. Она будет иметь по три полосы с каждой стороны с ограничением скорости в 120 км/ч.

"На автомобильной дороге БАКАД предусмотрена открытая система взимания платы, которая не предусматривает установку шлагбаумов на выездах и въездах, что обеспечит большую пропускную способность", – сообщил спикер.

По его словам, проект БАКАД реализуется согласно механизму концессии – при этом одна сторона предоставляет другой стороне права на использование или строительство объектов.

Концессионером является ТОО "БАКАД Инвестиции и Операции", учредителем которого является турецко-корейский консорциум "Алсим Аларко – Макйол – СК Экоплант – Корея Экспрессвэй". Срок эксплуатации составляет 15 лет.

По мнению Жамбула Бактияра, БАКАД позволит сократить поток транспорта в Алматы, разгружая основные магистрали и улучшая пропускную способность дорожной сети. Это снизит пробки и улучшит транспортную доступность для местных жителей и гостей города.

Кроме того, БАКАД предлагает альтернативный маршрут с меньшей загруженностью, что позволяет сократить время движения в обход города. Грузовые автомобили также могут сэкономить время на доставке грузов и повысить эффективность своей работы.

Также ожидается, что в Алматы уменьшится количество вредных выбросов в атмосферу, что окажет благоприятное воздействие на экологическую обстановку в городе и окрестностях.

Руководитель по эксплуатации и содержанию ТОО "БАКАД Инвестиции и Операции" Нурланбек Омирбаев отметил, что при строительстве БАКАД использовались современные технологии и методы укладки асфальтобетона для достижения высокого качества покрытия. Контроль качества осуществлялся на разных этапах строительства, включая выборку материалов, подготовку основания дороги и нанесение асфальтобетона.

Как рассказали представители министерства, верхний слой покрытия состоит из щебеночно-мастичного асфальтобетона с применением полимер модифицированного битума.

По словам Нурланбека Омирбаева, покрытие обладает высокой прочностью и устойчивостью к механическим нагрузкам и уменьшает уровень шума, что позитивно скажется на комфорте водителей, пассажиров и жителей близлежащих домов. Также покрытие хорошо справляется с изменениями температуры и воздействием влаги, что позволяет дороге оставаться стабильной и безопасной для движения в различных климатических условиях.

Напомним, строительство БАКАД началось еще в 2018 году, стоимость проекта тогда составляла 180 млрд тенге.

В 2019 году сообщалось, что дорогу откроют в 2021 году.

Также были озвучены предварительные цены за проезд по БАКАД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021723-kogda-vvedut-v-ekspluatatsiyu-bakad-rasskazali-v-komitete-avtodorog/