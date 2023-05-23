Сколько будет стоить проезд по БАКАД и как его оплачивать

Спецтехника на месте строительства БАКАД. Фото: primeminister.kz

Заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Жамбул Бактияр рассказал на брифинге на площадке РСК, сколько будет стоить проезд по БАКАД, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, на автодороге запланировано безостановочное движение с системой динамического взвешивания, а также 24 арки контроля с камерами видеонаблюдения.

Проехать по БАКАД можно будет как по предоплате, так и по постоплате, которая доступна в течение семи дней после проезда. При превышении этого срока водителю могут грозить меры административного воздействия.

Кроме того, если транспортное средство превышает допустимые габариты, то информация будет передана в Комитет автомобильных дорог МИИР РК, где будет проведена проверка на наличие разрешительных документов и при их отсутствии проезд будет рассматриваться как административное нарушение.

Что касается расценок на проезд, то они составят: 240 тенге для легковых машин, 414 тенге для машин весом до 2,5 тонн, 759 тенге для машин весом до 5,5 тонн, с автомобилей весом свыше 10 тонн будет взыматься оплата 1 483 тенге, а свыше 15 тонн – 2 484 тенге.

Также доступны абонементы на месяц и год – от 1 725 и от 20 700 тенге соответственно.

Абонементы смогут приобрести жители трех районов Алматинской области, прилагающих к БАКАД: Карасайского, Илийского, Талгарского. Всего там зарегистрировано около 300 тысяч автомобилей, сообщил спикер.

Согласно механизму получения преференции (абонемента), представитель БАКАД будет находиться либо в акимате, либо в СпецЦОНе района, где пользователь будет получать RFID-метки (система для считывания данных о ТС и начислении суммы – прим.ред.). Как отметил спикер, если своевременно не будет произведена оплата по абонементу, то оплата будет начисляться по тарифу.

Автомобиль при этом должен быть зарегистрирован в том районе, который будет иметь преференции.

Тарифы. Скриншот с презентации: КАД МИИР РК

Напомним, строительство БАКАД началось еще в 2018 году, стоимость проекта тогда составляла 180 млрд тенге.

В 2019 году сообщалось, что дорогу откроют в 2021 году. Сегодня спикеры рассказали, что БАКАД будет запущен в этом году.

Также были озвучены предварительные цены за проезд по БАКАД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021728-skolko-budet-stoit-proezd-po-bakad-i-kak-ego-oplachivat/