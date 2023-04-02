Озвучены предварительные цены за проезд по БАКАД

БАКАД. Фото: МИИР РК

Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК на сайте Открытых НПА опубликовало предполагаемые тарифы на проезд по Большой Алматинской кольцевой автодороге (БАКАД).

В проекте указывается, что оплачивать проезд по БАКАД можно будет как разово, так и посредством абонентской платы.

Тариф за единоразовый проезд:

легковые автомобили – 0,07 МРП (421,5 тенге);

автобусы до 16 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 0,12 МРП (414 тенге);

автобусы до 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны – 0,22 МРП (759 тенге);

автобусы от 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонн – 0,36 МРП (1242 тенге);

грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн – 0,43 МРП (1483,5 тенге);

грузовые автомобили грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 0,72 МРП (2484).

Для автотранспортных средств, зарегистрированных в Карасайском, Илийском и Талгарском районах Алматинской области, можно будет оформить абонентскую плату.

Абонентская плата за месяц:

легковые автомобили – 0,5 МРП (1725 тенге);.

автобусы до 16 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 2,5 МРП (8625 тенге);

автобусы до 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны – 4 МРП (13 800 тенге);

автобусы от 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонн – 5 МРП (17 250 тенге);

грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн – 6,5 МРП (22 425 тенге);

грузовые автомобили грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 8,5 МРП (29 325 тенге).

Абонентская плата за год:

легковые автомобили – 10 МРП (34 500 тенге);

автобусы до 16 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 30 МРП (103 500 тенге);

автобусы до 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны – 50 МРП (172 500 тенге);

автобусы от 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонн – 60 МРП (207 000 тенге);

грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн – 80 МРП (276 000 тенге);

грузовые автомобили грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 100 МРП (345 000 тенге).

Размер МРП в 2023 году в Казахстане составляет 3450 тенге.

При этом стоимость поездки тарифицируется по времени нахождения на платной дороге (участке) и типу автотранспортного средства, и не зависит от пройденного автотранспортным средством пути.

Для справки: Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога предусматривает строительство объездной автомобильной дороги вокруг Алматы протяженностью 66 км по параметрам I-технической категории.

Скоростная трасса в основном шестиполосная, а местами - четырехполосная. Поэтому расстояние в 66 километров при разрешенной максимальной скорости 110-140 километров в час можно преодолеть всего за полчаса.

БАКАД начинается от села Кыргауылды недалеко от Каскелена и заканчивается в селе Кызылкайрат около Талгара. Трассу планировали провести через 14 населенных пунктов в Карасайском, Илийском и Талгарском районах Алматинской области.

Проект предполагал снижение транспортного потока в черте Алматы, уменьшение количества транзитного автотранспорта и улучшение экологической обстановки города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2015058-ozvucheny-predvaritelnye-tseny-za-proezd-po-bakad/