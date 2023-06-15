Акимат Алматы высказался о ситуации с Каменским плато, где вода уже 5 лет в дефиците

Водопроводный кран. Иллюстративное фото: pexels.com

Пути решения проблемы с подачей холодного водоснабжения разъяснили жителям микрорайона Каменское плато в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В Алматы состоялась встреча представителей акимата Медеуского района и ГКП "Алматы Су" с жителями микрорайона Каменское плато. На ней были разъяснены пути решения проблемы с подачей холодного водоснабжения.

В акимате отметили, что дефицит воды здесь наблюдается последние пять лет.

В ведомстве пояснили, что обеспечение водоснабжения населения данного массива осуществляется из источника подземных вод, а именно трех скважин в Каменском плато.

Специалисты связывают снижение давления воды с ростом населения в этом районе.

Согласно подсчетам, уровень воды в скважинах сократился в 2,5 раза - с проектных 150-ти до 60-ти кубометров в час. Кроме того, он продолжает снижаться.

"Для решения данной проблемы в 2023 году, по поручению акима города Алматы Ерболата Досаева, по линии ЧС была начата разработка проекта по обустройству и запуску двух новых источников (четыре скважины), а также по строительству новых резервуаров и магистральных трубопроводов с модульными станциями для увеличения подачи воды населению. Строительно-монтажные работы начаты в мае и планируются к завершению в декабре текущего года", - заявили в акимате.

По плану, реализация проекта позволит обеспечить стабильным водоснабжением микрорайоны Каменское плато, Кольсай, Юбилейный и Музтау.

Согласно намерениям властей, следующим этапом проекта станет соединение микрорайона Каменское плато с действующими сетями водоснабжения.

"Для этого разработан проект по строительству распределительных сетей водопровода и канализации, который будет скорректирован с учетом проведенных строительно-монтажных работ. Реализация проекта запланирована на 2024 год", - добавили в ведомстве.

В настоящее время из-за проблем с подачей воды для жителей организован ежедневный дополнительный подвоз. Данная ситуация находится на контроле акимата города.

Стоит отметить, что недавно с дефицитом воды столкнулись жители Астаны.

Дефицит воды в Астане

В Астане дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды стали ощущать еще в конце марта текущего года. Это связали с ростом населения и плотной застройкой.

Компания "Астана Су Арнасы" решила ввести ограничения на подачу воды в определенные часы до запуска новой станции.

Позже ситуацию с дефицитом воды прокомментировал бывший аким города и заместитель премьера Алтай Кульгинов. Он подчеркивал, что проектировать новую станцию начали еще в 2020 году.

А в Министерстве экологии предлагали три проекта для решения проблемы:

постройка сооружений для подпитки Астанинского водохранилища;

использование подземных вод Нуринского месторождения;

строительство водовода от канала им. Сатпаева до НФС-4 Астаны.

Отметим, что из-за проблем с водой горожане начали перекрывать улицы. 7 июня к астанчанам обратился руководитель управления внутренней политики Астаны Даурен Бабамуратов. Он призвал людей, которые столкнулись с дефицитом воды, не нарушать общественный порядок и проявить терпение.

10 июня аким Астаны Женис Касымбек заявил, что давление подачи воды увеличили в столице. Градоначальник обратился к астанчанам через соцсети. Он также назвал сроки, когда проблема с водой в Астане будет решена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024872-pyat-let-ispytyvayut-defitsit-v-akimate-rasskazali-kogda-reshat-problemu-s-vodoy-v-odnom-iz-mikrorayonov-almaty/