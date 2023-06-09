Компанию Air Astana оштрафовали почти на 7 млрд тенге

Самолеты компании Air Astana. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На компанию Air Astana наложили административный штраф в размере 6,7 млрд тенге. Об этом в пятницу сообщило Агентство по защите и развитию конкуренции на своем официальном сайте.

"На фоне резкой критики населения на непрекращающийся рост цен на авиабилеты, особенно в период повышенного спроса (летний период отпусков), Агентством по защите и развитию конкуренции РК во взаимодействии с органами транспортной прокуратуры проведена проверка деятельности Air Astana", – говорится в сообщении агентства.

В ведомстве добавили, что по итогам проверки в действиях авиакомпании Air Astana выявлены факты злоупотребления доминирующим положением на рынке авиаперевозок, выразившиеся в необоснованном взимании топливного сбора с каждого авиабилета.

"8 июня 2023 года Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города Алматы в отношении Air Astana наложен административный штраф в размере 6,7 млрд тенге", – добавили в АЗРК.

Отмечается, что решение суда не вступило в законную силу.

Между тем пресс-служба компании Air Astana в своем официальном Telegram-канале сообщила, что авиаперевозчик будет обжаловать судебный акт по поводу штрафа.

"Авиакомпания со дня основания осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Многочисленные расследования и проверки авиакомпании на предмет установления монопольно высоких цен не выявили нарушений в работе перевозчика. Вменяемое агентством правонарушение касается исключительно взимания топливного сбора и является необоснованным", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что, прежде всего, взимание топливного сбора авиакомпаниями является законным правом и предусмотрено законом "Об использовании воздушного пространства". В пресс-службе авиаперевозчика подчеркнули, что на сегодня эта норма действует, об этом неоднократно заявляло само агентство.

"Кроме того, судебное разбирательство о привлечении к административной ответственности было проведено с многочисленным процессуальными нарушениями. Авиакомпания будет обжаловать судебный акт. А агентством был нарушен порядок по привлечению к ответственности, что подтверждается решением СМАС города Астана о признании действий/бездействий агентства незаконными (не вступило в законную силу)", – добавили в авиакомпании.

Напомним, в июле авиаперевозчика оштрафовали более чем на 3 млн тенге, а в начале августа Air Astana получила аналогичный штраф.

Такие меры были приняты после того, как было проведено расследование по фактам задержек рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyArystan.

Также в сентябре прошлого года авиакомпанию Air Astana снова оштрафовали за задержку рейсов. Рейс, о котором шла речь на тот момент, был задержан более чем на 27 часов из-за ожидания резервного летного экипажа.

Как отметили тогда в КГА, во время задержки рейса пассажирам не были предоставлены услуги, предусмотренные действующим законодательством, а именно проживание в гостинице.

В апреле стало известно, что авиакомпанию Air Astana собираются оштрафовать на 4,8 млрд тенге из-за необоснованно высоких цен на авиабилеты.

А в конце мая глава Air Astana Питер Фостер заявил о повышении тарифов на авиабилеты в случае немедленного разделения FlyArystan и Air Astana.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024085-kompaniyu-air-astana-oshtrafovali-pochti-na-7-mlrd-tenge/