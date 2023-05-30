К подорожанию авиабилетов приведет разделение Air Astana и FlyArystan, заявил Питер Фостер

Питер Фостер. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Air Astana Питер Фостер сегодня в правительстве заявил о повышении тарифов на авиабилеты в случае немедленного разделения FlyArystan и Air Astana, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы делаем все возможное в тех условиях, в которых работаем – в экономических и с сильным инфляционным давлением. Мы принимаем все возможные меры, чтобы держать тарифы на максимально низком уровне.

Мы не делали никаких движений или изменений по внутренним тарифам. FlyArystan 54% своих тарифов на внутренних маршрутах продает ниже 14-ти тысяч тенге, Air Astana – 47% ниже, чем 20 тысяч тенге", - заявил Фостер.

Журналисты уточнили у главы компании, ожидать ли казахстанцам снижения тарифов в случае разделения Air Astana и FlyArystan.

"Если рассматривать немедленное, прямо сейчас, отделение FlyArystan от Air Astana, то ни о каком снижении тарифов на рынке мы говорить не можем. Наоборот, это приведет к увеличению тарифов, их росту.

Причиной является та синергия (сотрудничество – прим. ред.), которым на данный момент пользуется FlyArystan по определенным ресурсам и услугам, которые предоставляет ему Air Astana. Если будет разделение, и эта синергия будет потеряна, то можно будет говорить не о снижении, а повышении тарифов", - ответил Фостер.

Напомним, что ранее о снижении цен на авиабилеты в случае разделения Fly Arystan и Air Astana заявляли в АЗРК.

Между тем, как сообщили эксперты, итогам января 2023 года услуги воздушного пассажирского транспорта подорожали на 21,3% за год. В региональном разрезе самый сильный прирост цен был зафиксирован в Абайской области – сразу на 94,2%, то есть почти вдвое. Среди антилидеров оказались Костанайская и Западно-Казахстанская области – 64,4% и 47,9% соответственно.

В апреле директор департамента транспорта и связи Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Нургуль Жаманова сообщила, что Air Astana могут оштрафовать на миллиарды тенге из-за высоких цен на билеты.

"12 декабря 2022 года составлен административный протокол в отношении Air Astana, размер штрафа в 2021 году – 4,8 млрд тенге, за 2022 год – 1,9 млрд тенге", – сообщила она.

Жаманова добавила, что сейчас по данным фактам идут судебные разбирательства, также совместно с КГА (Комитет гражданской авиации) разрабатываются правила динамического ценообразования на рынке авиаперевозок.

Сегодня премьер-министр Алихан Смаилов высказался о ценах на авиабилеты и жалобах казахстанцев на авиакомпании. По его словам, вызывает вопросы политика ценообразования. Например, полуторачасовой перелет так называемого лоукостера из Астаны до Алматы может стоить в два раза дороже аналогичного по расстоянию маршрута в Европе, США или Китае.

В связи с этим Агентство по защите и развитию конкуренции считает, что динамическое ценообразование авиакомпаний работает на максимизацию их доходов, но не в интересах потребителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022598-k-podorozhaniyu-aviabiletov-privedet-razdelenie-air-astana-i-flyarystan-zayavil-piter-foster/