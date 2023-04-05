Air Astana могут оштрафовать на миллиарды тенге из-за высоких цен на билеты

Самолет. Иллюстративное фото: facebook.com/airastana

Авиакомпанию Air Astana собираются оштрафовать на 4,8 млрд тенге из-за необоснованно высоких цен на авиабилеты. Об этом сообщили на коллегии в сенате, передает корреспондент NUR.KZ.

Директор департамента транспорта и связи Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Нургуль Жаманова сообщила, что представление в МИИР о штрафе в адрес Air Astana было принято после проверки, проведенной совместно с Генпрокуратурой.

"С Генпрокуратурой мы провели проверку деятельности авиакомпании Air Astana, по итогам которой ГП вынесла представление в адрес МИИР.

Первое – это обеспечить разработку нормативно-правовых актов, регламентирующих применение динамичного ценообразования в сфере авиаперевозок. Второе – это внести изменения в закон об использовании воздушного пространства в части применения топливного сбора.

Третье – составить административный протокол в отношении Air Astana по установленным нарушениям антимонопольного законодательства. 12 декабря 2022 года составлен административный протокол в отношении Air Astana, размер штрафа в 2021 году – 4,8 млрд тенге, за 2022 год – 1,9 млрд тенге", – сообщила спикер.

Директор департамента АЗРК добавила, что сейчас по данным фактам идут судебные разбирательства, также совместно с КГА (Комитет гражданской авиации) разрабатываются правила динамического ценообразования на рынке авиаперевозок.

По ее словам, поскольку необоснованное повышение цены авиабилетов было зафиксировано в связи с применением топливного сбора, а топливный сбор предусмотрен законодательно, рекомендовано внести изменения в законодательство в части его исключения.

Отметим, что авиакомпания Air Astana была зарегистрирована в 2001 году, а 15 мая 2002 года выполнила свой первый рейс по маршруту "Алматы – Астана". Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

В совместном предприятии с долями участия правительства 51 процент принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", а 49 процентов – компании BAE Systems PLC (Великобритания).

Напомним, что в прошлом году авиакомпанию несколько раз штрафовали из-за задержек рейсов. Так, в июле авиаперевозчика оштрафовали более чем на 3 миллиона тенге, а в начале августа Air Astana получила аналогичный штраф.

Такие меры были приняты после того, как было проведено расследование по фактам задержек рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyArystan.

Тем не менее в сентябре прошлого года авиакомпанию Air Astana снова оштрафовали за задержку рейсов. Рейс, о котором шла речь на тот момент был задержан более чем на 27 часов из-за ожидания резервного летного экипажа.

Как отметили тогда в КГА, во время задержки рейса пассажирам не были предоставлены услуги, предусмотренные действующим законодательством, а именно проживание в гостинице.

Добавим, что недавно в казахстанские правила авиаперевозок внесли поправки. Теперь ответственность авиакомпании перед пассажиром усиливается в случае любой задержки рейса.

Также было введено правило об обязательном информировании пассажиров о задержках, а в случае любого изменении статуса рейса по вине авиакомпании пассажиром должны будут предоставляться отдельные услуги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015600-air-astana-mogut-oshtrafovat-na-milliardy-tenge-iz-za-vysokih-tsen-na-bilety/