Для высоких гостей: акимат Актюбинской области объяснил, зачем закупил 200 губок для обуви

Обувь. Иллюстративное фото: Vitalii Bezverkhii/Getty Images

Акимат Актюбинской области закупил 200 губок для обуви – многие попытались догадаться, зачем чиновникам столько средств для чистки ботинок. В ведомстве прояснили ситуацию, передает телеканал "Астана".

По информации телеканала, всего из бюджета на губки ушло 200 тыс. тенге.

Как оказалось, это обычная процедура: закуп средств для чистки обуви производят раз в два года. Выяснилось, что договор о поставке заключили в конце мая, но губки все еще не пришли.

В акимате объяснили, что губки предназначаются для высоких гостей и иностранных делегаций. Уточняется, что из-за погодных условий обувь делегатов регулярно пачкается, а закупленные губки разложат по машинам, в которых будут передвигаться гости.

"У нас делегации выезжают за пределы города, поэтому наше учреждение занимается обеспечением. В акимате ими ни аким, ни заместители, никто не пользуется. Только предназначены для правительственных делегаций и иностранных инвесторов", – заявил замглавы управления делами акимата региона Тимур Рыскельдин.

Отметим, не так давно сотрудники Антикора сообщали о пресечении ряда фактов нерационального использования бюджетных средств.

В Шымкенте одна из школ намеревалась закупить мячи на сумму 2,7 млн тенге – стоимость одного баскетбольного мяча, согласно документам, составляла свыше 230 тыс. тенге.

До этого сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области хотели приобрести швабру почти за 2 млн тенге и матрас за 1,2 млн тенге – признаки завышения цен на закуп бытовых предметов были установлены в усть-каменогорском филиале НАО "Медицинский университет Семей".

Подчеркивалось, что среднерыночная стоимость швабры составляет 25 тыс. тенге, а матраса – варьируется от 30 до 130 тыс. тенге.

Кроме того, в школе в Улытауской области хотели купить банку краски почти за 2 млн тенге. Тем самым допустимую стоимость данного товара превысили на 68 106%.

А руководство Дворца культуры Семея намеревалось приобрести кресло стоимостью 38 млн тенге. При этом его рыночная цена составляла 150 тыс. тенге, то есть в 250 раз дешевле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024029-dlya-vysokih-gostey-akimat-aktyubinskoy-oblasti-obyasnili-zachem-kupil-200-gubok-dlya-obuvi/