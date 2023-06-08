"Лучший аэрапорт": баннер с ошибками в воздушной гавани Астаны высмеяли в соцсетях

Аэропорт Астаны. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В соцсетях появилось фото баннера, установленного в международном аэропорту Астаны, с ошибками. В пресс-службе воздушной гавани столицы прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Снимок баннера опубликовала на своей странице в Facebook Наталья Кузетова. На фото можно увидеть, что ошибки допущены как в русском, так и в казахском тексте.

"Ну как такое возможно? В одном баннере сразу 3 грубейшие ошибки... И это в столичном аэропорту", – говорится в публикации.

Между тем пользователи соцсети в комментариях также высмеяли баннер с ошибками.

"Что это за новый регион – Центральная Евразия?! С таким же успехом можно написать – дальневосточная Европа", "На казахском еще больше ошибок, но реже об этом пишут", "Еще ошибка, должно быть Еуразияның", – пишут казахстанцы в комментариях.

В пресс-службе столичного аэропорта сообщили корреспонденту NUR.KZ, что ситуацию уже исправили.

"Данный рекламный макет был напечатан на баннерном полотне, но в процессе печати представители рекламной компании обнаружили ошибки, исправили их и напечатали новый. К сожалению, работниками цеха баннера были перепутаны и на монтаж ушел первый вариант, с ошибками. Нам очень жаль, что сложилась такая ситуация, которую мы быстро исправили", – пояснили в пресс-службе аэропорта Астаны.

Напомним, в ноябре прошлого года в столичном аэропорту произошло протекание кровли в терминале Т1.

Тогда в ходе вскрытия и осмотра конструкций выяснилось, что состав кровли не соответствует утвержденному проекту – объект был введен в эксплуатацию в 2017 году. Руководство аэропорта подало соответствующее исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд города.

Также сообщалось, что с 15 июля по 8 августа этого года в столичном аэропорту запланирован ремонт взлетно-посадочной полосы.

Позже международный аэропорт Астаны предупредил, что в связи ремонтом проходы и проезд перед терминалом Т1 в период с 1 апреля по 1 июня периодически будут ограничены.

А в середине мая стало известно, что периодические ограничения продлятся до конца июня.

Добавим, что по информации на официальном сайте аэропорта Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев является одним из современных аэропортов на евразийском континенте, история которого берет свое начало с 1930 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023965-luchshiy-aeraport-banner-s-oshibkami-v-vozdushnoy-gavani-astany-vysmeyali-v-sotssetyah/