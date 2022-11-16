Вода с потолка, лужи на полу: протекание крыши объяснили в аэропорту Астаны (видео)

Течь в аэропорту. Кадр из видео: Telegram/YEDILOV ONLINE

В Международном аэропорту Астаны прокомментировали появившееся в Сети видео протекания кровли, которое образовалось в терминале Т-1, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео появилось в Telegram-канале YEDILOV ONLINE. На кадрах видно, что на полу образовались лужи, а для сбора воды подставлены лотки, которые используются пассажирами для вещей во время досмотра.

"Объект был введен в эксплуатацию в 2017 году. Согласно договору, подрядчик гарантировал качество выполненных работ и предоставлял гарантию в части несущих и ограждающих конструкций сроком на 10 лет.

Однако службами аэропорта периодически выявлялись замечания по течи кровли и посадочных гейтов. Аэропорт неоднократно направлял письма в адрес подрядчика с требованиями устранить замечания", - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Астаны.

Там отмечают, что до сегодняшнего дня подрядчик не принимал никаких мер по устранению дефектов. Кроме того, из-за течи кровлю в терминале Т-1 пришлось вскрыть, чтобы осмотреть, и тогда выяснилось, что состав кровли не соответствует утвержденному проекту.

"Аэропортом подано исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд города Астана о возложении безвозмездного устранения недостатков работ, выполненных с отступлением от требований, предусмотренных договором и проектно-сметной документацией, обнаруженных в процессе эксплуатации объекта.

Аэропорт незамедлительно приступил к восстановительным работам, в свою очередь, подрядчик обязался устранить замечания в ближайшее время", - рассказали в аэропорту.

В пресс-службе воздушной гавани столицы также принесли извинения посетителям за доставленные неудобства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997419-voda-s-potolka-luzhi-na-polu-protekanie-kryshi-obyasnili-v-aeroportu-astany/