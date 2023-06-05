"Люди не ценят": глава Абайской области рассказал, что его разочаровало на посту акима

Нурлан Уранхаев. Фото: пресс-служба акимата области Абай

На брифинге в СЦК глава Абайской области Нурлан Уранхаев рассказал, что его разочаровало больше всего во время пребывания на посту акима, передает корреспондент NUR.KZ.

"Самое большое разочарование, которое я здесь увидел, это то, что наши горожане, я думаю, что не все, но не ценят то, что мы пытаемся сделать. Это касается тех же теплых остановок, когда возле Ямышевских ворот мы поставили освещение, а через неделю его сорвали, или, когда в теплых остановках срывают зарядные устройства – вот это меня больше всего разочаровывает", – заявил аким Нурлан Уранхаев.

Он добавил, что больших разочарований на должности акима у него нет, лишь вот такие маленькие, на которые даже не стоит обращать внимание.

Жителям области он предложил ценить создаваемые для них удобства, поскольку делаются они для самих граждан.

"В свое время, когда сюда приезжали мои родители, они тоже были парень и девушка из деревни, но они старались, учились и стремились – то же самое я хочу пожелать и нашим, чтобы вернуть городу звание исторического и духовного центра", – добавил Уранхаев.

Напомним, что также сегодня аким Абайской области заявил, что не обещал сделать из Астаны и Алматы пешеходные города, будучи ранее в них на посту главы управления архитектуры и градостроительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023437-lyudi-ne-tsenyat-glava-abayskoy-oblasti-rasskazal-chto-ego-razocharovalo-na-postu-akima/