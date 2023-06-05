Уранхаев: Я не обещал, что сделаю Астану или Алматы пешеходными

Проспект Аль-Фараби в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Аким Абайской области, ранее возглавлявший управления градостроительства Астаны и Алматы, сегодня на брифинге СЦК заявил, что не обещал сделать эти города пешеходными, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у акима Абайской области Нурлана Уранхаева, как он собирается изменить Семей с точки зрения удобства для пешеходов.

При этом представители СМИ напомнил, что Уранхаев планировал сделать удобными для пешеходов Алматы и Астану, когда занимал в этих городах должность главы управления архитектуры и градостроительства. По мнению журналистов, у него этого не получилось.

"Прежде всего мы и в Астане, и в Алматы, и в Семее все-таки будем руководствоваться простыми принципами Яна Гейла – это безбарьерная среда, город для пешеходов. Это однозначно.

Тем не менее весь город пешеходным быть не может, иначе мы уйдем в каменный век, будем ходить только пешком. Но комфортную городскую среду для наших горожан мы будем делать", – заявил аким.

Он добавил, что в Семее это коснется центральной части города, пешеходной улицы и пешеходного моста на остров. Также планируется привести порядок парк.

"Но я вам скажу точно – я никому не обещал, что Астану или Алматы сделаю только пешеходными. Это какая-то ошибка", – добавил Уранхаев.

Напомним, что среди пешеходных проектов в Астане, о которых на посту главы управления и градостроительства столицы рассказывал Уранхаев, были купол над водно-зеленым бульваром и проект Triathlon Towers – оба проекта не реализовались.

Отметим, что Нурлан Уранхаев является акимом Абайской области с момента ее образования. Официально на пост главы региона он был назначен 11 июня 2022 года. Позже он был переназначен на ту же должность.

В целом же по образованию он является инженером-механиком, экономистом-менеджером и инжинером-строителем. Такие данные приводятся на официальном сайте акимата Абайской области.

Также сегодня на брифинге Уранхаев рассказал, что его разочаровало больше всего во время пребывания на посту акима.

"Самое большое разочарование, которое я здесь увидел, это то, что наши горожане, я думаю, что не все, но не ценят то, что мы пытаемся сделать. Это касается тех же теплых остановок, когда возле Ямышевских ворот мы поставили освещение, а через неделю его сорвали, или, когда в теплых остановках срывают зарядные устройства – вот это меня больше всего разочаровывает", – говорил аким.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023442-uranhaev-ya-ne-obeschal-chto-sdelayu-astanu-ili-almaty-peshehodnymi/