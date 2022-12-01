Аким Абайской области сохранил свою должность

Нурлан Уранхаев. Фото: t.me/bort_01

Аким Абайской области Нурлан Уранхаев сохранил свою должность. Указ о его назначении подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев. Текст документа опубликован на официальном сайте Акорды.

"Назначить Уранхаева Нурлана Тельмановича акимом области Абай", - говорится в указе.

Напомним, Нурлан Уранхаев возглавил новый регион в июне 2022 года. Он родился 4 мая 1965 года.

Окончил Казахский политехнический институт имени Ленина по специальности "инженер-механик", Казахский финансово-экономический институт по специальности "экономист-менеджер" и Восточно-Казахстанский государственный технический университет по специальности "инженер-строитель".

Трудовую деятельность начал в 1987 году слесарем-монтажником, далее работал мастером, прорабом треста "Казпромтехмонтаж" в Семее.

1997 год - доверенный управляющий АО "Сары-Арка" в Семее.

2001-2003 годы - генеральный директор АОЗТ "Казиркутсклес", Иркутская область.

2003-2005 годы - начальник управления энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Восточно-Казахстанской области.

2005-2006 годы - начальник управления капитального строительства Восточно-Казахстанской области.

2006-2007 годы - заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

2007 год - заместитель председателя Комитета по государственным материальным резервам МЧС РК.

2008 год - государственный инспектор Администрации президента РК.

2009-2010 годы - заместитель председателя правления СПК "Ертic" в Семее.

2010-2013 годы - заместитель акима Кызылординской области.

2013-2014 годы - советник президента гуманитарного юридического инновационного университета Семея.

2014 год - заместитель председателя Агентства РК по защите прав потребителей.

2015-2017 годы - генеральный директор АО "КазНИИСА" Министерства национальной экономики.

2017-2018 годы - руководитель управления архитектуры и градостроительства Алматы.

2019-2022 годы - руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана.

А с июня 2022 года был назначен акимом Абайской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999795-akim-abayskoy-oblasti-sohranil-svoyu-dolzhnost/