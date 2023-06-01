Давление и буллинг: о минусах пышных выпускных рассказал министр просвещения

Выпускной. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Минпросвещения Гани Бейсембаев объяснил, почему профильное ведомство настаивало на проведении скромных выпускных в школах Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Гани Бейсембаев отметил, что когда был директором школы, таким мероприятиям уделял особое внимание.

"Накрываем праздничный стол и другое, и мы иногда, кажется, начинаем делать праздник не для детей, а ради себя. Иногда не смотрим на возможности других родителей. Есть ведь много расходов. Некоторые родители, не посоветовавшись с другими, начинают собирать большие суммы, и ученикам потом оказывается давление, что кто-то не можешь сдать деньги, буллинг", – отметил министр.

Именно от таких проявлений, по его словам, и пытается защитить детей министерство.

"Мы от этих вещей хотим защитить детей. Но если родители думают о благополучии и здоровье детей, ведь можно все скромно отпраздновать, без лишних трат и дорогостоящих подарков администрации школы, учителям", – резюмировал министр.

Напомним, ранее сообщалось, что торжественное вручение аттестатов выпускникам 11 классов ведомство рекомендует проводить 20-22 июня в стенах школ.

"При организации классных часов и линеек, торжественном вручении аттестатов о среднем образовании в целях соблюдения педагогической этики и предупреждения коррупционных правонарушений не допускается сбор средств с родителей на проведение мероприятий, на привлечение аниматоров, праздничных агентств, частных студий. Запрещается сбор средств на подарки администрации школ и педагогам", – подчеркивала замминистра просвещения Шолпан Каринова.

При этом сообщалось, что в некоторых регионах были введены жесткие запреты. Так, Управление образования Мангистауской области ввело запрет на празднование школьных выпускных в ресторанах и на базах отдыха.

"Да, мы рекомендовали проводить эти мероприятия в стенах школы для обеспечения безопасности и для комфортного пребывания детей в своих родных школах, чтобы могли попрощаться со школой в своих школах.

Это традиционные мероприятия, которое организовывают школы. Документ министерство просвещения о проведении этих мероприятий никогда не было и сейчас нет, поэтому школы их определяют самостоятельно", – разъясняла Шолпан Каринова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022961-davlenie-i-bulling-o-minusah-pyshnyh-vypusknyh-rasskazal-ministr-prosvescheniya/