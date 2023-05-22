"Штраф до 7 млн тенге": директоров школ в Казахстане будут наказывать за поборы с родителей

Женщина за столом. Иллюстративное фото: pexels.com

В Антикоре заявили, что в школах до сих пор продолжается сбор денег с родителей. В связи с этим ответственность за данные нарушения будут нести руководители учебных заведений, передает "Хабар 24".

Как сообщают корреспонденты телеканала, в казахстанских образовательных учреждениях до сих пор ведется сбор средств с родителей, несмотря на то, что был принят закон о статусе педагога и в два раза повысилась зарплата учителей. Финансирование сферы образования также увеличилось втрое, а это в свою очередь создает дополнительные коррупционные риски.

"Зарегистрировано более трехсот преступлений в данной сфере. К уголовной ответственности привлечено 192 лица. Осуждено – 140. В этой связи во всех региональных управлениях образования страны начат внешний анализ коррупционных рисков", – рассказал первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Дмитрий Малахов.

Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев отметил, что ведомство не смогло самостоятельно искоренить коррупцию в школах, и теперь этим будет заниматься Антикор.

"Из-за того, что мы сами не могли искоренить коррупцию, теперь соответствующее ведомство занимается. И если они выявят, что кто-то собирает деньги, будет применяться санкция в виде штрафа до семи миллионов тенге. Из-за каких-то пяти тысяч директор или учитель выплатит эту сумму либо лишится свободы. Все коллективы должны быть предупреждены. Сейчас достаточная сумма средств выделяется. Поэтому нет надобности в сборе средств", – сказал глава Минпросвещения.

Напомним, в апреле директора школы оштрафовали на 18 млн тенге за взятку в Актюбинской области.

Кроме того, банку краски почти за 2 млн тенге планировали закупить в школе в Сатпаеве. Превышение цены выявили сотрудники Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Улытауской области.

Также ранее стало известно, что в этом году в Казахстане занятия в школах закончатся 31 мая. В этот день школы проводят уроки, а в завершении дня – классный час. В связи с этим в Минпросвещения рекомендуют проводить последние звонки, торжественные линейки 1 июня в формате и рамках мероприятия по празднованию Дня защиты детей. Торжественное вручение аттестатов выпускникам 11 классов ведомство рекомендует проводить 20-22 июня в стенах школ.

"При организации классных часов и линеек, торжественном вручении аттестатов о среднем образовании в целях соблюдения педагогической этики и предупреждения коррупционных правонарушений не допускается сбор средств с родителей на проведение мероприятий, на привлечение аниматоров, праздничных агентств, частных студий. Запрещается сбор средств на подарки администрации школ и педагогам", – сказала замминистра просвещения Шолпан Каринова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021631-shtraf-do-7-mln-tenge-direktorov-shkol-v-kazahstane-budut-nakazyvat-za-pobory-s-roditeley/