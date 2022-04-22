"Обязательно в стенах школы": в МОН поделились рекомендациями по выпускным
В связи с улучшением эпидситуации в Казахстане Министерство образования и науки разрешило проведение выпускных вечеров для школьников. Однако праздник можно будет устроить только в стенах школы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МОН РК.
В министерстве привели рекомендации по проведению выпускных вечеров.
"Ученики старших классов всегда с нетерпением ждут выпускного, ведь это символизирует новый этап в жизни. Традиционное прощание со школой и педагогами в последние два года нарушила пандемия.
Сегодня эпидситуация позволяет проводить выпускные. Однако все они должны в обязательном порядке проводиться в стенах школы.
Попечительским советам школ и управлениям образования необходимо провести разъяснительную работу с родителями выпускников о нецелесообразности затрат на эти мероприятия. Этот вопрос – один из главных в повестке", – отметила руководитель Управления воспитательной работы и допобразования КДСО МОН РК Самал Кадырова.
Отмечается, что в выпускных мероприятиях смогут принять участие выпускники, педагоги школ и родители выпускников.
Кроме того, в министерстве разрешили пригласить ветеранов педагогического труда, членов попечительских советов, представителей шефствующих организаций, управлений образования областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также отделов образования, заинтересованных госорганов и других.
"Выпускной должен быть проведен силами самой организации образования", – подчеркнули в ведомстве.
Не допускается:
- привлечение к проведению мероприятий аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств за оплату;
- организация праздничных столов;
- проведение выездных экскурсий по городу (району) с привлечением автомобилей напрокат;
- сбор денежных средств на подарки администрации школы и педагогам;
- организация выпускных мероприятий в увеселительных учреждениях.
"Отметим, что праздник "Последний звонок" во всех школах Казахстана пройдет 25 мая 2022 года. Торжественное вручение аттестата – 16-17 июня 2022 года", – добавили в МОН РК.
Ранее в Министерстве образования и науки Казахстана рассказали, как пройдет вручение аттестатов и последний звонок в школах в этом году.
Министр Асхат Аймагамбетов также отмечал, что не рекомендуется праздновать выпускные с шикарными авто и платьями.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966400-obyazatelno-v-stenah-shkoly-v-mon-podelilis-rekomendatsiyami-po-vypusknym/