"Обязательно в стенах школы": в МОН поделились рекомендациями по выпускным

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В связи с улучшением эпидситуации в Казахстане Министерство образования и науки разрешило проведение выпускных вечеров для школьников. Однако праздник можно будет устроить только в стенах школы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

В министерстве привели рекомендации по проведению выпускных вечеров.

"Ученики старших классов всегда с нетерпением ждут выпускного, ведь это символизирует новый этап в жизни. Традиционное прощание со школой и педагогами в последние два года нарушила пандемия.

Сегодня эпидситуация позволяет проводить выпускные. Однако все они должны в обязательном порядке проводиться в стенах школы.

Попечительским советам школ и управлениям образования необходимо провести разъяснительную работу с родителями выпускников о нецелесообразности затрат на эти мероприятия. Этот вопрос – один из главных в повестке", – отметила руководитель Управления воспитательной работы и допобразования КДСО МОН РК Самал Кадырова.

Отмечается, что в выпускных мероприятиях смогут принять участие выпускники, педагоги школ и родители выпускников.

Кроме того, в министерстве разрешили пригласить ветеранов педагогического труда, членов попечительских советов, представителей шефствующих организаций, управлений образования областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также отделов образования, заинтересованных госорганов и других.

"Выпускной должен быть проведен силами самой организации образования", – подчеркнули в ведомстве.

Не допускается:

привлечение к проведению мероприятий аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств за оплату;

организация праздничных столов;

проведение выездных экскурсий по городу (району) с привлечением автомобилей напрокат;

сбор денежных средств на подарки администрации школы и педагогам;

организация выпускных мероприятий в увеселительных учреждениях.

"Отметим, что праздник "Последний звонок" во всех школах Казахстана пройдет 25 мая 2022 года. Торжественное вручение аттестата – 16-17 июня 2022 года", – добавили в МОН РК.

Ранее в Министерстве образования и науки Казахстана рассказали, как пройдет вручение аттестатов и последний звонок в школах в этом году.

Министр Асхат Аймагамбетов также отмечал, что не рекомендуется праздновать выпускные с шикарными авто и платьями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966400-obyazatelno-v-stenah-shkoly-v-mon-podelilis-rekomendatsiyami-po-vypusknym/