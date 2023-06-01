"Урезаем бюджет, откладываем": в Казахстане вновь подорожали продукты (видео)

Супермаркет. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Казахстане снова выросли цены на продукты. По данным Бюро нацстатистики, молочные продукты, мясо и сахар подорожали в среднем на 10%, передает телеканал "Алматы".

По закону о регулировании торговой деятельности надбавка на социально-значимые продукты не должна превышать 15%. В Алматы на постоянной основе проводятся рейды, во время которых чиновники напоминают предпринимателям, что дополнительные надбавки на социально-значимые продукты чреваты последствиями.

"Например, поставщик принес по такой-то цене, они должны надбавить 15%, если они завышают 20% - это уже штраф налагается на владельца магазина. Если поставщик незаконно повысил, тогда уже будут приниматься меры в отношении поставщика", - пояснила главный специалист отдела акимата Жетысуского района Гульвира Аширова.

Для удобства покупателей в каждом магазине предусмотрен уголок с социально-значимыми продуктами. Но и здесь цены не радуют. Как отмечают горожане, если раньше они могли позволить себе товары покачественнее, то сегодня все больше обращают на те, что доступны по ценам.

"Бьет по карману, есть такое, тяжело. Не хотелось бы, чтобы росла цена на такие продукты, как крупы, чем питаются казахстанцы. Урезаем бюджет, если раньше мы на развлечения тратили деньги, зарплату, то сейчас мы больше откладываем на покупку продуктов питания", - рассказала жительница города Лада Ким.

"Цены очень поднялись, хорошо хоть пенсии хватает продукты покупать. Мясо подорожало, молочка", - поделилась жительница города Роза Акимбекова.

Резкий скачок цен на продовольствие специалисты объясняют тремя факторами: сезон, востребованность и логистика. В свою очередь, предприниматели заверяют, что стараются контролировать прайс.

"Мы много не накручиваем, стараемся клиентов не потерять и удержаться на плаву, как говорится. Нам говорят, цены какие должны быть, мы это все держим", - сказал предприниматель Сайрап Фахридинов.

"Это не от нас зависит, от поставщиков. Поставщики если будут предоставлять нам ниже рыночных, мы тоже будем спускать. Любой магазин 15% добавляет", - объяснил предприниматель Ерлан Абдикаримов.

За завышенные надбавки на цены торговцам грозит штраф в 300 тысяч тенге, сообщает телеканал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022875-urezaem-byudzhet-otkladyvaem-v-kazahstane-vnov-podorozhali-produkty-video/