Какие основные продукты питания сильно подорожали в Казахстане

Продукты питания и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ряд социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) продолжает дорожать в Казахстане. О том, какие продукты питания с начала мая выросли в цене, узнали журналисты NUR.KZ.

В начале весны наблюдалась дефляция цен на некоторые социально значимые продукты питания. Цены на часть из них продолжают свое снижение и в мае, однако целый ряд продовольственных товаров в данный момент стремительно дорожает.

Какие продукты питания подорожали

Согласно данным Бюро национальной статистики, с начала мая очень сильно подорожала белокочанная капуста – сразу на 24,8%. По состоянию на 23 мая один килограмм в среднем по стране стоит 155 тенге.

Впрочем, в некоторых регионах цены гораздо выше, например, жителям Конаева (бывший Капшагай) капуста обойдется почти на 100 тенге дороже.

Также отметились сильным ростом цен репчатый лук – на 10,2% и морковь – на 8,5% с начала месяца. Сейчас эти овощи стоят в среднем 203 тенге и 164 тенге за килограмм соответственно.

Помимо этих овощей, в мае фиксировался рост цен на картофель (на 4,7%), пастеризованное молоко (на 2,1%), рис (на 2%), кефир (на 1,9%), говядину (на 0,6%), сливочное масло (на 0,5%), творог (на 0,5%) и социальный хлеб (на 0,1%).

Какие продукты питания подешевели

В то же время ряд социально значимых продовольственных товаров в Казахстане продолжает дешеветь. Так, сильнее всего с начала мая снизились цены на гречневую крупу – сразу на 7,1%. Сейчас один килограмм в среднем стоит 392 тенге.

Снижением цен также отметились яйца первой категории (на 2,6%) и подсолнечное масло (на 2,1%). По состоянию на 23 мая десяток яиц в среднем по стране стоит около 480 тенге, а литр масла – 849 тенге.

Мука первого сорта с начала месяца подешевела на 2% и сейчас стоит 236 тенге в среднем за килограмм. Незначительное снижение цен в мае также было зафиксировано на соль (на 0,3%), сахарный песок (на 0,3%), куриные окорочка (на 0,7%) и рожки (на 0,4%).

Изменение цен на СЗПТ в мае. Источник: Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что ряд товаров, несмотря на сильное подорожание, по-прежнему стоит дешевле, чем годом ранее. Например, это касается белокочанной капусты. Цены на нее сразу на 20,7% ниже тех, что были в мае 2022 года. Аналогичное снижение и у моркови. А вот картофель за год подешевел на 16,6%.

Таким образом, можно отметить, что не все социально значимые продовольственные товары продолжают расти в цене. Часть из них заметно дешевеет, а стоимость остальных, несмотря на рост, все равно остаются ниже, чем год назад.

Также следует учитывать, что указанные аналитиками цены могут сильно отличаться в зависимости от региона и при этом меняться ежедневно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2022193-kakie-produkty-pitaniya-silnee-vsego-podorozhali-v-kazahstane/