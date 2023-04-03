Цены на сахар, гречневую крупу и овощи третью неделю снижаются в Казахстане

Овощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане продолжается снижение цен на некоторые социально значимые продовольственные товары. О том, как меняется стоимость продуктов питания, рассказали в Министерстве торговли и интеграции РК.

В начале марта в Казахстане впервые была зафиксирована дефляция цен на социально значимые овощи в межсезонье – стоимость некоторых из них заметно снизились.

Как оказалось, этот процесс продолжается до сих пор. В Минторге уже третью неделю фиксируют снижение цен сразу на 6 видов основных продуктов питания: сахарный песок, гречневую крупу, картофель, морковь, лук и капусту. В правительстве отмечают, что причиной этому являются товарные интервенции.

"За текущую неделю снизились цены на гречневую крупу на 1,3%, сахар – на 0,8%, лук – на 0,3% и картофель – на 0,7%. На этой неделе наблюдается снижение цен на масло подсолнечное на 1,1% в трех регионах: городе Алматы, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях", – поделился информацией исполняющий обязанности председателя Комитета торговли Айдар Абилдабеков.

Стоит отметить, что подсолнечное масло, несмотря на снижение цен, все равно пока стоит дороже, чем в прошлом году – в среднем на 17,5%. Сейчас отпускные цены производителей находятся в диапазоне 630-680 тенге за литр.

Дефляция фиксировалась также и в других регионах Казахстана. Например, она продолжилась в Мангистауской области.

Также снижение цен началось в Западно-Казахстанской области, где социально значимые продукты питания подешевели в среднем на 0,1%. Сильнее всего здесь снизилась средняя стоимость лука и сахара – на 2,9% и 3,8% соответственно. Стабилизировались цены и в Северо-Казахстанской области.

Помимо этого в правительстве была выявлена одна из причин роста цен. Как оказалось, свое влияние на это оказывали посредники.

"Комитет торговли выявил посредническую схему двух индивидуальных предпринимателей. Путем создания дополнительного посредничества они реализовывали продукцию по завышенной цене друг другу. В конечном счете до потребителя продукция доходила значительно дороже", – рассказал Айдар Абилдабеков.

Как заявили в Минторге, работа по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в стране продолжится.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2015130-tseny-na-sahar-grechnevuyu-krupu-i-ovoschi-tretyu-nedelyu-snizhayutsya-v-kazahstane/