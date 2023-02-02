Рост мировых цен на продукты питания побил рекорд, заявили аналитики

Продукты питания. Иллюстративное фото: gilaxia/Getty Images

Рекордная инфляция в 2022 году накрыла не только Казахстан, но и многие другие страны. Как оказалось, текущий рост цен на продовольственные товары оказался самым высоким за всю историю. О том, на сколько подорожала еда в мире, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам 2022 года инфляция в Казахстане перешла рубеж в 20%. А в январе она достигла 20,7%, тем самым побив очередной рекорд. В это же время продовольственная инфляция составила 25,7%. Другими словами, сильнее всего в стране растут цены на еду.

Однако такая ситуация наблюдается не только в Казахстане. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), 2022 год показал рекордный рост цен на продовольственные товары за всю историю наблюдений (с 1961 года).

Индекс потребительских цен ФАО (ИПЦФ), который отражает изменение мировых цен на продукты питания, в 2022 году составил 143,7 пункта – это на 18 пунктов больше показателя 2021 года. Реальное значение установилось на отметке в 140,6 пункта (выше на 15,5).

Индекс ФАО на продовольствие. Источник: The Food and Agriculture Organization

Сильнее всего за год подорожало растительное масло, чей ИПЦФ по итогам 2022 года составил 187,8 пункта. Следом идет зерно – 154,7 пункта.

Индексы "молочки" и мяса установились на отметке в 142,5 и 118,9 пункта соответственно. У сахара, по данным ФАО, этот показатель достиг 114,5 пункта. Другими словами, росту цен подверглись практически все основные категории продовольственных товаров.

Однако, как отмечают аналитики Finprom, в декабре ситуация с продовольствием по сравнению с ноябрем 2022 года несколько улучшилась. Из-за сбора урожая цены на крупы за месяц заметно снизились – на 2,9 пункта.

Аналогичная ситуация происходит и в других категориях товаров. ИПЦФ масла за месяц снизился сразу на 10,3 пункта, а мяса – на 1,4 пункта. Молоко и сахар, наоборот, продолжили расти в цене – их индексы увеличились на 1,5 и 2,8 пункта соответственно.

Индекс ФАО на продовольствие. Инфографика: finprom.kz

Впрочем, это не сильно повлияло на общую инфляцию в мире. Если по итогам 2021 года она достигла показателя в 4,7%, то в 2022 году, по предварительным прогнозам, уже составила 8,8%. Снижение до 3,3% аналитики ожидают только к 2027 году.

Мировой уровень инфляции. Инфографика: finprom.kz

Такая ситуация негативно влияет на финансовое положение людей во всем мире, в том числе и в Казахстане. Уже сейчас граждане, которые получают минимальные зарплаты, вынуждены тратить на еду половину всего своего дохода, Если рост цен продолжится, то они могут оказаться в очень тяжелой ситуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2007733-rost-mirovyh-tsen-na-produkty-pitaniya-pobil-rekord-zayavili-analitiki/