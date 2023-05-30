Зажигательный танец дворника во время работы восхитил Казнет

Дворник танцует во время работы. Кадр из видео: instagram.com/kaskelenkz

В соцсетях сегодня появился видеоролик с танцующим дворником во время работы. Казахстанцев привел в восторг зажигательный перформанс коммунального служащего, передает NUR.KZ.

Соответствующий видеоролик опубликовал Instagram-паблик Kaskelenkz. Правда ли кадры сняты в Каскелене, не уточняется.

На кадрах – сотрудник коммунальных служб танцует во время уборки мусора на улице. Действие, судя по видео, происходит возле образовательного учреждения, где громко играет музыка, а рядом стоят студенты.

Заметив танцующего дворника, молодые люди стали аплодировать ему, а прохожие – снимать на видео.

Танец мужчины также понравился пользователям Казнета.

"Красавчик", "Надломлен, но не сломлен. Никогда ни теряйте свой позитив, куда бы ни забросила вас жизнь. Люблю позитивных людей, сама из числа таких", "Классно! Почаще бы видеть таких жизнерадостных людей! Аж жить хочется", "Все внимание на него! Сцена осталась где-то на втором плане", – пишут в комментариях казахстанцы.

Напомним, в Астане дворники, расчищая детскую площадку от снега, устроили "разборки". Пользователи Казнета умилились этим кадрам.

Добавим, что в этом году учебный год для казахстанских школьников впервые завершится 31 мая, а не 25 мая, как это было ранее. Такое решение было принято еще летом прошлого года.

В связи с этим последний звонок в школах Казахстана в этом учебном году состоится 1 июня – в День защиты детей. А торжественное вручение аттестатов выпускникам 11 классов Минпросвещения рекомендует проводить 20-22 июня в стенах школ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022599-zazhigatelnyy-tanets-kazahstanskogo-dvornika-vo-vremya-raboty-voshitil-kaznet/