"Разборки" дворников на детской площадке в Астане умилили казахстанцев (видео)

Дворники кидают друг в друга снег. Кадр из видео: instagram.com/qumash_kz

В соцсетях появилось видео со дворниками из Астаны, которые, расчищая детскую площадку от снега, устроили "разборки". Пользователи Казнета умилились этим кадрам, передает корреспондент NUR.KZ.

Ролик был опубликован в Instagram-паблике Qumash. На кадрах видно, как работники коммунальных служб в одном из дворов кидались друг в друга снегом и катались на детских качелях.

"И дворникам, в том числе столичным, иногда надо как-то выяснять отношения. Они тоже люди", – говорится в подписи к публикации.

Пользователи соцсетей посчитали это видео умилительным.

"Не помню, кто, но кто-то ведь сказал, что нет людей взрослых. Мне кажется, он прав", "Сладкие такие", "Смешные", "Первые 40 лет детства в жизни мальчика – самые сложные", "Классные такие", – пишут в комментариях казахстанцы.

Между тем синоптики обещают сегодня в Астане дождь и потепление до 15-17 градусов. Кроме того, астанчан предупредили о сильном ветре со скоростью 7-12 м/с и с порывами до 15-20 м/с. Из-за этого в столице объявлено штормовое предупреждение.

Также, согласно прогнозу на неделю, в Астане ожидаются облачность и тепло до 24 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017984-razborki-dvornikov-na-detskoy-ploschadke-v-astane-umilili-kazahstantsev-video/