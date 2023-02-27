Авиабилеты продолжают дорожать в Казахстане

Билет. Иллюстративное фото: pexels.com

Услуги авиакомпаний становятся все дороже для жителей Казахстана. О том, на сколько за год выросла средняя стоимость билетов на самолет, рассказали аналитики Finprom.

За первый месяц 2023 года авиакомпании в Казахстане перевезли 969,9 тыс. пассажиров – это на 84% больше, чем было годом ранее.

Пассажирооборот составил 2 млрд пассажиро-километров, что в 2,3 раза больше показателя 2022 года. Более того, текущий показатель является максимальным как минимум с 2017 года. Другими словами, спрос на авиаперелеты заметно вырос в Казахстане.

Объем услуг авиакомпаний. Инфографика: finprom.kz

На этом фоне растут и цены. Ранее мы рассказывали о том, что авиабилеты в Казахстане по итогам 2022 года выросли в цене сразу на 16,8% за год. Как отмечают аналитики, этот рост продолжился и в текущем году.

Так, по итогам января 2023 года услуги воздушного пассажирского транспорта подорожали на 21,3% за год.

В региональном разрезе самый сильный прирост цен был зафиксирован в Абайской области – сразу на 94,2%, то есть почти вдвое. Среди антилидеров оказались Костанайская и Западно-Казахстанская области – 64,4% и 47,9% соответственно.

Сильным подорожанием авиабилетов также отметились Восточно-Казахстанская область (47,8%) и Алматы (42,8%). Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Акмолинской области (2,6%).

Стоит отметить, что не везде по итогам января было отмечено подорожание авиаперелетов. Так, в Жамбылской области стоимость авиабилетов не изменилась, а в Павлодарской, Алматинской, Карагандинской и Улытауской областях цены вовсе снизились.

Рост цен на авиабилеты в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Впрочем, в некоторых случаях казахстанцы могут сэкономить, даже несмотря на сильный рост цен. Напомним, в стране действует программа "Kids Go Free", в рамках которой родители могут оформить бесплатный авиабилет для своего ребенка. О том, как работает эта программа, мы подробно рассказывали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2010970-aviabilety-prodolzhayut-dorozhat-v-kazahstane/