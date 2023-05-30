Смаилов высказался о ценах на авиабилеты и жалобах казахстанцев на авиакомпании

Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня на заседании кабмина были рассмотрены меры по дальнейшему развитию отрасли гражданской авиации, сообщает Telegram-канал правительства РК.

Премьер-министр подчеркнул, что после пандемии отечественная гражданская авиация начинает новый этап своего развития: увеличивается число пассажиров, восстанавливаются ранее существовавшие рейсы, открываются новые направления.

При этом глава правительства обозначил ряд проблем в авиационной отрасли, которые надо решать.

"В отдельных аэропортах страны требуется проведение ремонта взлетно-посадочных полос. Практически везде используется устаревшая спецтехника: трапы, топливозаправочные машины, тягачи.

Не соблюдаются международные стандарты приаэродромного пространства, когда земли вокруг аэропортов используются под жилую застройку и бизнес. Это влияет на безопасность полетов", — перечислил Алихан Смаилов.

Он добавил, что в правительстве неоднократно рассматривался вопрос увеличения производства авиакеросина, так как именно наличие отечественного топлива является одним из ключевых факторов привлечения грузовых авиакомпаний, которые транзитом проходят через республику.

Премьер-министр также указал, что казахстанцы выражают обоснованную критику в адрес отечественных авиакомпаний. Например, из-за отмены рейсов перед вылетом.

"В январе-феврале текущего года компания FlyArystan отменила почти половину рейсов из аэропорта Костаная в Астану и Алматы. 25 февраля пассажиры этой авиакомпании устроили скандал из-за задержки рейса Астана – Шымкент на 10 часов. В результате его вообще отменили.

К сожалению, представители авиакомпаний избегают прямого диалога с пассажирами, вовремя не комментируют причины задержки, не предлагают соответствующий сервис", — подчеркнул глава правительства.

По его словам, вызывает вопросы и политика ценообразования. Например, полуторачасовой перелет так называемого лоукостера из Астаны до Алматы может стоить в два раза дороже аналогичного по расстоянию маршрута в Европе, США или Китае.

В этой связи Агентство по защите и развитию конкуренции считает, что динамическое ценообразование авиакомпаний работает на максимизацию их доходов, но не в интересах потребителей.

"Так называемый топливный сбор, который по логике должен зависеть от изменения цены на авиатопливо, остается в цене билета на одном уровне. Поэтому следует пересмотреть отношение к ценообразованию, постоянно работать над улучшением сервиса авиаперевозок и качества обслуживания. Интересы пассажиров должны быть ключевым приоритетом", — указал премьер-министр.

Смаилов поручил уполномоченным госорганам:

подготовить дорожные карты по модернизации аэропортовой инфраструктуры;

провести работу по изъятию незаконно выданных земельных участков вблизи аэродромов;

проработать вопрос увеличения производства авиакеросина.

Напомним, что в прошлом году авиакомпанию Air Astana несколько раз штрафовали из-за задержек рейсов. Так, в июле авиаперевозчика оштрафовали более чем на 3 миллиона тенге, в начале августа Air Astana получила аналогичный штраф.

Такие меры были приняты после того, как было проведено расследование по фактам задержек рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyArystan.

В сентябре прошлого года авиакомпанию Air Astana снова оштрафовали за задержку рейсов. Рейс, о котором шла речь на тот момент, был задержан более чем на 27 часов из-за ожидания резервного летного экипажа.

Как отметили тогда в КГА, во время задержки рейса пассажирам не были предоставлены услуги, предусмотренные действующим законодательством, а именно проживание в гостинице.

Добавим, что недавно в казахстанские правила авиаперевозок внесли поправки. Теперь ответственность авиакомпании перед пассажиром усиливается в случае любой задержки рейса.

Также было введено правило об обязательном информировании пассажиров о задержках, а в случае любого изменении статуса рейса по вине авиакомпании пассажиром должны будут предоставляться отдельные услуги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022589-smailov-vyskazalsya-o-tsenah-na-aviabilety-i-zhalobah-kazahstantsev-na-aviakompanii/