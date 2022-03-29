Ожидается снижение цен: Fly Arystan хотят "вывести" из Air Astana

Иллюстративное фото: jun xu / Getty Images

На онлайн-брифинге в СЦК представители Агентства по защите и развитию конкуренции заявили о предложении реализовать акции Qazaq Air и "вывести" Fly Arysran как отдельное юридическое лицо с последующей продаже 51% акций на торгах – обе компании являются подразделениями Air Astana, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил замглавы АЗРК Марат Омаров, на рынке авиаперевозчиков Казахстана более 80% компаний с госучастием: группы компаний "Самрук-Казына" (Air Astana со структурным подразделением FlyArystan и Qazaq Air).

Остальная доля приходится на АО "SCAT" . Доля остальных 3 авиакомпаний – менее 1%, это "Южное небо", "Жезказган-Эйр" и "Жетысу".

По словам Омарова, Qazaq Air изначально создавалась для низкоинтенсивных социально-значимых авиамаршрутов для повышения деловой активности в регионах Казахстана, но с 2020 года ее деятельность изменилась.

"С 2020 года Qazaq Air приступила к обслуживанию субсидируемых авиамаршрутов и составляет конкуренцию частной авиакомпании АО "SCAT" с ее дочерним предприятием АО "Южное небо".

Сегодня Qazaq Air осуществляет перелеты на популярных авиамаршрутах: "Нур-Султан-Алматы", "Алматы-Шымкент", "Нур-Султан-Шымкент" (туда и обратно).

В этой связи предлагается реализовать акции Qazaq Air и вывести FlyArystan как отдельное юридическое лицо с последующей реализацией 51% акций на торгах", - заявил Омаров.

Он добавил, что это приведет к появлению самостоятельного игрока в виде бюджетного перевозчика, а также увеличению конкуренции за клиента между авиакомпаниями.

В результате этого ожидается снижение цен и улучшение сервиса по обслуживанию потребителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962588-ozhidaetsya-snizhenie-tsen-fly-arystan-hotyat-vyvesti-iz-air-astana/