Погода в Шымкенте на неделю: ближайшие дни пройдут без осадков

Облака. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие семь дней. Соответствующий прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.

29 мая в Шымкенте ожидается небольшая облачность. Температура в среднем составит плюс 24 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 31 градуса, но ночью температура опустится до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 8,3 м/с.

30 мая в мегаполисе ожидается ясная погода. В среднем температура воздуха будет находиться на отметке плюс 26 градусов. Максимальная температура составит плюс 33 градуса, а минимальная – плюс 17 градусов. Скорость ветра – до 9,5 м/с.

31 мая осадков не ожидается. Средняя температура – плюс 27 градусов. Днем температура поднимется до плюс 34 градусов, а ночью – опустится до плюс 19 градусов. Скорость ветра составит 9,8 м/с.

1 июня в Шымкенте синоптики прогнозируют безоблачную погоду. Температура в среднем – плюс 26 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 33 градусов, а опуститься может до плюс 17 градусов. Скорость ветра будет равняться 9 м/с.

2 июня также будет наблюдаться ясная погода. Среднесуточная температура – плюс 28 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, а ночью похолодает до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 6,9 м/с.

3 июня прогнозируется небольшая облачность. Температура в среднем остановится на отметке плюс 29 градусов. Максимальная температура составит плюс 37 градусов, минимальная – плюс 19 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,7 м/с.

4 июня, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура составит плюс 29 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 36 градусов, но ночью похолодает до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 5,8 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022361-pogoda-v-shymkente-na-nedelyu-blizhayshie-dni-proydut-bez-osadkov/