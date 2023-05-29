Погода в Астане на неделю: до 31 градуса тепла ожидается в столице

Астана. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие семь дней. Соответствующий прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.

29 мая в Астане будет дождь. Температура в среднем составит плюс 21 градус. Днем воздух может прогреться до плюс 26 градусов, но ночью температура опустится до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 7 м/с.

30 мая ожидается дождь. Температура составит около плюс 20 градусов. Максимальная температура составит плюс 28 градусов, а минимальная – плюс 16. Скорость ветра – до 9,6 м/с.

31 мая над столицей будет чистое небо. Средняя температура – плюс 22 градуса. Днем температура поднимется до плюс 27 градусов, а ночью – опустится до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 4 м/с.

1 июня в Астане синоптики обещают безоблачную погоду. Температура в среднем – плюс 23 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 28 градусов, а опуститься может до плюс 15 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,9 м/с.

2 июня осадков не ожидается. Среднесуточная температура – плюс 24 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 29 градусов, а ночью похолодает до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

3 июня осадков также не прогнозируется. Температура в среднем остановится на отметке плюс 25 градусов. Максимальная температура составит плюс 30 градусов, минимальная – плюс 18 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 6 м/с.

4 июня, по прогнозам синоптиков, в столице будет чистое небо. Средняя температура составит плюс 26 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 31 градуса, но ночью похолодает до плюс 19 градусов. Скорость ветра составит 5,9 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022360-pogoda-v-astane-na-nedelyu-do-31-gradusa-tepla-ozhidaetsya-v-stolitse/