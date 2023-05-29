Погода в Алматы на неделю: ожидается несколько дождливых дней

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие семь дней. Соответствующий прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.

29 мая в Алматы будет дождь. Температура в среднем составит плюс 14 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 19 градусов, но ночью температура опустится до плюс 8 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

30 мая в городе ожидается ясная погода. Температура составит около плюс 17 градусов. Максимальная температура составит плюс 23 градуса, а минимальная – плюс 11. Скорость ветра – до 3,1 м/с.

31 мая осадков не ожидается. Средняя температура – плюс 19 градусов. Днем температура поднимется до плюс 24 градусов, а ночью – опустится до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

1 июня в Алматы синоптики обещают небольшую облачность. Температура в среднем – плюс 18 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 21 градуса, а опуститься может до плюс 13 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,7 м/с.

2 июня будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 20 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 25 градусов, а ночью – похолодает до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

3 июня может пройти дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 21 градус. Максимальная температура составит плюс 26 градусов, минимальная – плюс 16. Прогнозируемая скорость ветра – 3,1 м/с.

4 июня, по прогнозам синоптиков, будет дождь. Средняя температура составит плюс 22 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 27 градусов, но ночью похолодает до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 4 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022362-pogoda-v-almaty-na-nedelyu-ozhidaetsya-neskolko-dozhdlivyh-dney/