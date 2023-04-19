Глава Минэнерго спрогнозировал рост цен на сжиженный газ в ближайшее время

Заправка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах кабмина рассказал, что будет с ценами на сжиженный газ в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев согласился со словами экспертов о том, что Казахстан в ближайшее время может столкнуться с дефицитом газа.

"Мы вынуждены согласиться с мнением экспертов, они, безусловно, правы. Мы уже сейчас видим тренд, связанный с масштабным переоборудованием машин, перехода с бензина и дизеля на использование сжиженного нефтяного газа.

Причем его производство в Казахстане существенно ограничено. Вы знаете, мы рынок перекрываем за счет ежегодных обращений к компании ТШО и перенаправлений с экспортных потоков на внутренний рынок. Мы говорим о достаточно существенных объемах – десятках тысяч тонн только для покрытия внутреннего дефицита", – заявил он.

По его словам, проблема в основном связана с ценами на газ.

"Проблема та же самая, мы о ней постоянно говорим – проблема цены. То есть при себестоимости больше 70 тенге сейчас, отпускная цена – 50 тенге. Заведомо компании работают в убыток.

Для сравнения: цены в России в два раза выше – порядка 120 тенге, в Таджикистане – 177 тенге. Там реально рыночная (цена – прим. ред.). Исходя из мировой практики, для того, чтобы стимулировать сжиженный газ как автомобильное топливо, у стран, у которых есть избыток производства этого газа, тогда они применяют коэффициент 70% от цены бензина. Тогда это является разумным экономическим механизмом", – объяснил глава Минэнерго.

В Казахстане, по его словам, разрыв существенный, и те автолюбители, которые сейчас переводят автомобили на газ, отметил Саткалиев, должны понимать, что цены, скорее всего, вырастут.

"Этому есть масса факторов: экономических, связанных и с дефицитом газа, необходимости импорта в будущем более дорогого или поставки на внутренний рынок по экспортным ценам газа", – сказал Саткалиев.

На сколько нужно повысить цены на газ – это компетенция АЗРК (Агентство по защите и развитию конкуренции), отметил министр. Сейчас, по его словам, цена разнится по регионам.

"Понятно, первый рост будет незначительный, я думаю 5-10 тенге, не больше, исходя из социальной ситуации. Но а потом глава государства дал определить, за какой период мы выйдем хотя бы на себестоимость. Если правительство с АЗРК, с депутатами определит период, что в течение трех лет мы перейдем на рыночную цену, или в четыре, два года, то в течение этого времени, как будут сделаны расчеты, мы эту динамику цен вам предоставим", – заверил он.

Первый возможный рост на 5-10 тенге, по его словам, может произойти в самое ближайшее время: месяц, два-три месяца.

Алмасадам Саткалиев также отметил, какой должна быть справедливая цена.

"Я говорил о себестоимости, которая больше 70 тенге, ну и какая-то норма доходности должна быть регулируемая. Мы не говорим о международной рыночной доходности, которая там 15% считается нормальной. Мы говорим для регулируемого сектора хотя бы 5% доходности должно быть свыше себестоимости, чтобы обеспечивать инвестиции и какую-то доходность акционеров", – сказал министр.

Ранее стало известно, что в Алматы выявили факты превышения цен на сжиженный нефтяной газ.

В начале апреля на портале "Открытых НПА" опубликовали проект приказа, согласно которому в Алматы, а также в Алматинской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях планируют повысить предельную цену на сжиженный нефтяной газ (СНГ).

Так, цены на автогаз планируют повысить:

в Алматы – с 65 до 75 тенге;

в Алматинской области – с 70-75 до 75-80 тенге;

в Абайской области – с 60-65 до 65-70 тенге;

в ВКО – с 60-65 до 70-75 тенге;

в СКО – 70-75 до 75-80 тенге.

Документ был представлен на публичное обсуждение до 17 апреля.

Тем временем, как указывается в документе, предельные цены на розничную реализацию СНГ в остальных регионах следующие:

Астана – 70 тенге;

Актюбинская область – 50-55 тенге;

Атырауская область – 50-55 тенге;

Акмолинская область – 70-75 тенге;

Жамбылская область – 60-65 тенге;

Западно-Казахстанская область – 60-65 тенге;

Костанайская область – 70-75 тенге;

Кызылординская область – 60-65 тенге;

Карагандинская область – 70-75 тенге;

Мангистауская область– 50-55 тенге;

Павлодарская область – 70-75 тенге;

Туркестанская область – 60-65 тенге;

Шымкент – 60 тенге;

Жетысуская область – 70-75 тенге;

Улытауская область – 70-75 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2017406-glava-minenergo-sprognoziroval-rost-tsen-na-szhizhennyy-gaz-v-blizhayshee-vremya/