"Вот такие ужасы": колонна черных авто и эвакуаторов напугала жителей Уральска (видео)

Колонна черных авто. Кадр из видео: телеканал КТК

Жителей Уральска вчера напугала колонна черных автомобилей и эвакуаторов с раскуроченными машинами. Как оказалось, это полиция провела необычную акцию, передает сайт телеканала КТК.

Отмечается, что таким образом полицейские хотели наглядно показать водителям-лихачам, к чему может привести легкомыслие за рулем.

"Ну вот такие ужасы – прямо страшно смотреть! И не хотелось бы, чтобы наши водители попадали в такие аварии, также, соответственно, их пассажиры, чтобы не были.

Я думаю, тут в большинстве случаев вина, конечно же, телефон, резина, скоростной режим, несоблюдение правил", - поделился своим мнением горожанин Алексей Тяпухин.

Как сообщает телеканал, ссылаясь на статистические данные, даже постоянные полицейские рейды и камеры наблюдения не в силах изменить ситуацию на дорогах. Число аварий растет, гибнут сотни людей.

В память о тех, кого не стало из-за водительской ошибки, и была устроена акция с колонной черными авто в Уральске. А для устрашения водителей на эвакуаторах разместили разбитые автомобили, которые побывали в смертельных ДТП. Организаторы надеются, что акция убережет хотя бы одну жизнь.

"Необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Иначе результат мы можем видеть на эвакуаторах, которые сегодня проезжают по центральным улицам нашего города. Мы видим, что это раскореженные машины. А водители, которые не соблюдали правила дорожного движения, поплатились за это своей жизнью", - рассказала старший инспектор МПС УП Уральска Динара Абдулкаликов.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021959-vot-takie-uzhasy-kolonna-chernyh-avto-i-evakuatorov-napugala-zhiteley-uralska-video/