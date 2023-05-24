Ограничить доступ несовершеннолетних к TikTok, Instagram, Facebook планируют в Казахстане

Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

Детям в Казахстане хотят ограничить доступ к регистрации в ряде соцсетей и мессенджеров без разрешения родителей. Проект соответствующего плана опубликован на портале "Открытых НПА".

Проект постановления об утверждении Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы "Бала қорғау" был опубликован на портале 23 мая. Его публичное обсуждение продлится до 6 июня.

Среди множества мер документом предлагается принятие мер по ограничению регистрации несовершеннолетних на платформах TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, "ВКонтакте" без разрешения законных представителей

Отметим также, что данный Комплексный план состоит следующих разделов:

"Реализация права детей на защиту от насилия и жестокого обращения с ними"; "Реализация права обучающихся на педагогическую поддержку, профилактика и коррекция суицидального и аутоагрессивного поведения детей"; "Повышение уровня благополучия казахстанских детей, взаимодействие государства и общества в сфере охраны прав детей"; "Информационное сопровождение".

Напомним, в июле прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что необходимо принимать меры по защите детей от насилия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021922-ogranichit-dostup-nesovershennoletnih-k-tiktok-instagram-facebook-planiruyut-v-kazahstane/