Стартовал прием заявлений на основное ЕНТ в Казахстане

Заполнение бланка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня стартовал прием заявлений на основное ЕНТ, который продлится до 14 мая. Само тестирование пройдет с 15 мая по 5 июля, сообщается в официальном Telegram-канале Миннауки и высшего образования.

"Прием заявлений на основное ЕНТ начнется 28 апреля и продлится до 14 мая. ЕНТ для участия в конкурсе на присуждение государственного образовательного гранта пройдет с 16 мая по 5 июля", – сообщили в Министерстве.

Отмечается, что по решению Министерства науки и высшего образования РК в 2023 году всем абитуриентам будет предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом.

Также абитуриенты сами определяют дату, время и место тестирования. При этом они могут выбрать лишь одну комбинацию профильных предметов на две попытки.

Регистрация на участие в ЕНТ доступна на сайте Национального центра тестирования.

При этом отмечается, что первый этап регистрации будет осуществляться с 28 апреля по 6 мая, второй этап – с 7 по 14 мая.

"Для подготовки абитуриентов к основному ЕНТ в прошлом году был внедрен индивидуальный тематический анализ по каждому предмету. То есть после каждого ЕНТ (январь, март) у выпускников есть возможность подтянуть слабые темы", – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Кроме того, по словам Емелбаева, открыт бесплатный доступ к пробному онлайн-тестированию. Также на сайте НЦТ в начале учебного года были опубликованы:

список литературы и план теста, по которым составлялись задания;

список 100 исторических дат по предметам "История Казахстана" и "Всемирная история";

список терминов по "Информатике";

список литературных произведений по "Казахской литературе" и "Русской литературе".

Ранее мы говорили, что в правила проведения ЕНТ в Казахстане внесли изменения. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

РГКП "Национальный центр тестирования", по информации на его официальном сайте, образовано в 1992 году. К числу основных мероприятий НЦТ относятся:

Единое национальное тестирование;

Внешняя оценка учебных достижений в организациях высшего и среднего образования;

Национальное квалификационное тестирование;

Комплексное тестирование в магистратуру;

Вступительные экзамены в докторантуру;

Оценка уровня владения казахским языком по системе "КазТест".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018726-startoval-priem-zayavleniy-na-osnovnoe-ent-v-kazahstane/