В правила проведения ЕНТ в Казахстане внесли изменения

Экзамен. Иллюстративное фото: pexels.com

В силу вступил приказ министра науки и высшего образования, который вносит поправки в существующие правила проведения ЕНТ. Текст приказа опубликован на сайте Эталонного контрольного банка НПА РК.

Так, согласно новым правилам, дети с инвалидностью и лица с инвалидностью, при наличии подтверждающих документов, могут дополнительно указать на необходимость предоставления помощника, не являющимся учителем предметов, сдаваемых в рамках ЕНТ.

Ранее, согласно этому пункту, они могли попросить предоставить отдельную аудиторию и дополнительное время.

Также теперь для выпускников организаций среднего и технического и профессионального или послесреднего образования, за исключением поступающих по образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки обучения, количество тестовых заданий ЕНТ теперь составляет:

по истории Казахстана – 20;

по математической грамотности – 15;

по грамотности чтения (язык обучения) – 15;

по первому профильному предмету – 35;

по второму профильному предмету – 35.

Ранее по истории Казахстана в тестовых заданиях предлагалось 15 вопросов, а по грамотности чтения – 20.

Еще одно изменение касается вопросов с несколькими вариантами ответов для образовательных программ с сокращенными сроками обучения. Теперь в таких заданиях абитуриенту будет предложено не более трех правильных ответов – раньше их было шесть.

При этом оцениваться они будут так:

1) в тестовых заданиях с одним правильным ответом при выборе правильного ответа оценивается в один балл;

при выборе одного и более неправильных ответов оценивается в ноль баллов.

2) в тестовых заданиях с одним или несколькими правильными ответами (не более трех правильных ответов):

с одним правильным ответом при выборе правильного ответа оценивается в два балла;

с одним правильным ответом при выборе одного правильного ответа и одного неправильного ответа оценивается в один балл;

с одним правильным ответом при выборе двух и более неправильных ответов оценивается в ноль баллов;

с двумя правильными ответами при выборе двух правильных ответов оценивается в два балла;

с двумя правильными ответами при выборе одного правильного ответа оценивается в один балл;

с двумя правильными ответами при выборе одного правильного ответа и одного неправильного ответа оценивается в один балл;

с двумя правильными ответами при выборе двух правильных ответов и одного неправильного ответа оценивается в один балл;

с двумя правильными ответами при выборе двух и более неправильных ответов оценивается в ноль баллов;

с тремя правильными ответами при выборе трех правильных ответов оценивается в два балла;

с тремя правильными ответами при выборе двух правильных ответов оценивается в один балл;

с тремя правильными ответами при выборе двух правильных ответов и одного неправильного ответа оценивается в один балл;

с тремя правильными ответами при выборе трех правильных ответов и одного неправильного ответа оценивается в один балл;

с тремя правильными ответами при выборе двух и более неправильных ответов оценивается в ноль баллов.

Кроме того, в список предметов, запрещенных для проноса на ЕНТ, были добавлены смарт-очки, фитнес-браслет и диктофон.

С полным текстом правил проведения единого национального тестирования можно ознакомиться на сайте информационно-правовой системы "Адилет".

Напомним, что Единое национальное тестирование (ЕНТ) – это одна из форм отборочных экзаменов для поступления в организации высшего и (или) послевузовского образования. Такое определение приводится на официальном сайте Национального центра тестирования.

ЕНТ проводится для:

обучающихся выпускных 11(12) классов организаций среднего образования для зачисления в ВУЗ на платной основе по желанию;

выпускников организаций среднего образования текущего года для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ВУЗ на платной основе по желанию;

выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ВУЗ на платной основе по желанию;

выпускников технического и профессионального или послесреднего образования, поступающих по образовательным программам высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета по желанию;

выпускников организаций среднего образования, обучавшихся по линии международного обмена школьников за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, окончивших учебные заведения за рубежом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ВУЗ на платной основе по желанию;

лиц, зачисленных в ВУЗы по очной форме обучения на платной основе, не набравшие пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в ВУЗ на платной основе в календарном году;

обучающихся ВУЗов по группе образовательных программ, требующие творческой подготовки, и желающих перевестись на другие группы образовательных программ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018405-v-pravila-provedeniya-ent-v-kazahstane-vnesli-izmeneniya/