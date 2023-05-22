Погода в Астане на неделю: ожидается теплая погода, но с дождем в один из дней

Весна. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней, с 22 по 28 мая. Астанчан порадует тепло и отсутствие осадков - прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

22 мая в Астане, согласно прогнозам, будет облачно. Температура в среднем составит плюс 17 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 23 градусов, но ночью температура опустится до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 7,6 м/с.

23 мая ожидается переменная облачность. Средняя температура составит плюс 17 градусов. Максимальная температура - плюс 23 градусов, а минимальная - плюс 12 градусов. Скорость ветра составит до 5,8 м/с.

24 мая будет ясная погода. Средняя температура - в районе плюс 18 градусов. Днем температура поднимется до плюс 23 градусов, а ночью - вновь опустится до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 6,1 м/с.

25 мая в Астане синоптики обещают переменную облачность. Температура в среднем - плюс 19 градусов. Температура днем поднимется до плюс 23 градусов, ночью может опуститься до плюс 12 градусов. Скорость ветра - 4,8 м/с.

26 мая прогнозируется дождь. Среднесуточная температура - плюс 17 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 21 градуса, а ночью похолодает до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 5,9 м/с.

27 мая возможна переменная облачность. Температура в среднем остановится на отметке плюс 17 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 21 градуса, ночью температура опустится до плюс 11 градусов. Скорость ветра ожидается в районе 5,7 м/с.

28 мая, по прогнозам синоптиков, ожидается ясная погода. Средняя температура составит плюс 18 градусов. Воздух может прогреться до плюс 22 градусов, но ночью похолодает до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021471-pogoda-v-astane-na-nedelyu-ozhidaetsya-teplaya-pogoda-no-s-dozhdem-v-odin-iz-dney/