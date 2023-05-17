Почему в Казахстане нет Нобелевских лауреатов, объяснил глава Миннауки

Нобелевская премия. Иллюстративное фото: Chris Jackson / Getty Images

Глава Министерства науки и высшего образования в кулуарах мажилиса ответил на вопрос о том, почему в Казахстане за 30 лет нет ни одного Нобелевского лауреата, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, почему в Казахстане за 30 лет нет ни одного Нобелевского лауреата, и когда, по мнению Саясата Нурбека, они появятся.

"Для того чтобы вырастить Нобелевского лауреата, нужно очень долго, десятилетиями вкладываться в создание определенных научных школ. Это десятилетия труда.

Если вы знаете, как присуждается Нобелевская премия – она присуждается не по факту какого-то открытия, а когда это открытие доказало свой большой вклад в развитие отраслевой науки, производства, промышленности. И, как правило, ее присуждают спустя много десятилетий, когда уже доказано.

Поэтому нам предстоит очень большая кропотливая работа по созданию и воссозданию научных школ. Потому что многие исследования сейчас проводятся не одиночками-учеными, а коллективами научными. Здесь мы очень серьезно хромаем", – заявил министр.

Указал он и на отток научных кадров за последние 30 лет. Так, по его данным, если на момент развала Советского Союза у нас было 52 тыс. официально зарегистрированных научных работников, то уже к 2000 году их стало 12 тыс.

"С 2013 года идет, к сожалению, отток научных кадров. Тоже мы это должны остановить. Поэтому, скажем так, если следующие 5-10 лет, если мы будем серьезно, системно, безотрывно постоянно вкладывать в наших ученых, я думаю, результаты будут", – резюмировал Саясат Нурбек.

Добавим, что, согласно информации на сайте Британской энциклопедии, Нобелевская премия – одна из самых престижных наград за интеллектуальные достижения в мире, которая присуждается из фонда шведского изобретателя Альфреда Нобеля.

В завещании, составленном им в 1895 году, Нобель поручил выделить большую часть своего состояния в качестве фонда для присуждения пяти ежегодных премий "тем, кто в течение предыдущего года принесет наибольшую пользу человечеству".

Эти премии, установленные его завещанием, являются:

Нобелевская премия по физике;

Нобелевская премия по химии;

Нобелевская премия по физиологии и медицине;

Нобелевская премия по литературе;

Нобелевская премия мира.

Первое вручение премий состоялось 10 декабря 1901 года, в пятую годовщину смерти Нобеля.

Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию по физике присудили ученым Алену Аспекту, Джону Ф. Клаузеру и Антону Цайлингеру за исследования в квантовой механике.

Лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2022 году стал шведский биолог Сванте Паабо за работы в области эволюционной генетики.

Нобелевскую премию в области литературы в 2022 году получила французская писательница Анни Эрно.

А Нобелевскую премию мира получили российский "Мемориал", украинский "Центр Гражданских Свобод" и основатель белорусского правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020997-pochemu-v-kazahstane-net-nobelevskih-laureatov-obyasnil-glava-minnauki/