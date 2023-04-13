Разбитые дороги и поврежденные заборы: сельчане Алматинской области пожаловались на большегрузы

Грузовик. Кадр из видео: Almaty. tv

Жители села Али в Алматинской области пожаловались на большегрузы, которые, по их словам, портят дороги в населенном пункте. Под большим весом ломается асфальт, а еще авто задевают прицепами заборы.

По словам местных жителей, водители грузовиков проложили через село дорогу в Алматы в объезд терминала, передает телеканал "Алматы".

Люди негодуют, потому что круглые сутки по узким дорогам населенного пункта проезжают многотонные грузовики, хотя неподалеку расположена республиканская трасса.

Также местные пожаловались, что порой большегрузы прицепами задевают заборы и даже дома сельчан.

"Два раза заехали ко мне домой. Один раз вообще столб задели и он упал прямо мне в окно. Чудом никто не пострадал, сколько это может продолжаться? Поставьте знаки просим, что нельзя большегрузам проезжать", - возмутился житель села Али Марат Кобенов.

По словам корреспондентов, больше всего пострадали угловые два дома. - следы аварий все еще видны на заборах.

Еще сельчане переживают из-за моста - они утверждают, что он не рассчитан на такую нагрузку и может рухнуть.

"Они не хотят проезжать терминал, хотят сэкономить, а мы должны страдать значит! У нас в селе есть мост, я был под ним на рыбалке, и когда проезжают большегрузы, мост трясется и как будто вот-вот упадет. Он не предназначен для такой нагрузки, а их очень много проезжает", - рассказал житель села Али Берик Кылышбеков.

Журналисты посчитали, что за 2 часа по мосту проехало около 20 грузовиков.

"Это дорога не одного села, а областная. Я езжу 3 раза в день на завод и обратно, я везу вес 18 тонн. Это короткая дорога, через Капчагай (Кунаев - прим. ред.) 18 километров ехать", - заявил водитель одного из большегрузов.

Сообщается, местные уже не раз обращалась в акимат с просьбой установить запрещающий знак, но чиновники лишь разводят руками.

"Эта автодорога областного значения, и решать эти вопросы мы не можем, это компетенция управления автомобильных дорог Алматинской области", - сообщил замакима Байсеркинского сельского округа Даулетхан Жетеуов.

Тем не менее посодействовать в решении проблемы сельчан вызвались сотрудники административной полиции.

"Не обязательно писать письменное заявление, я у вас приму это как устное заявление и будем принимать скорейшие меры. Решение этого будет в том, что выставят знаки, на каждую ось по 8 тонн", - пояснил сотрудник полиции.

По словам специалистов, после установки знаков жители села уже официально могут обратиться в полицию в случае нарушения ПДД.

Отметим, что согласно официальному сайту "КазАвтоЖол", на сегодняшний день в Республике Казахстан функционирует 11 платных участков общей протяженностью 2161 км. Первый участок – "Астана-Щучинск". Эта автодорога стала платной с 2013 года.

С января 2019 года на платной основе заработали трассы "Астана – Темиртау", "Алматы – Хоргос" и "Алматы-Кунаев".

С 23 ноября 2021 года на платной основе заработали трассы "Астана - Павлодар", "Тараз - Кайнар", "Шымкент - Кызылорда", "Шымкент - Тараз", "Шымкент - гр.Узбекистана", "Конаев - Талдыкорган", "Щучинск - Кокшетау".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016557-razbitye-dorogi-i-povrezhdennye-zabory-selchane-almatinskoy-oblasti-pozhalovalis-na-bolshegruzy/