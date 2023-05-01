"Как будто в ауле": жители новостроек в Актау пожаловались на дороги

Дорога. Фото: Lada.kz

Жители комплекса "Жануя" в Актау пожаловались на плохие дороги - на центральной дороге много выбоин и неровностей, а внутри микрорайона, по их словам, бездорожье, пишет "Лада".

Чиновников местные жители попросили обратить внимание на состояние дорог.

"Как будто в ауле живем с такими дорогами. С такими неровностями незнающий этой местности водитель может запросто попасть в ДТП. Мы уже жаловались! Давно бы уже надо принимать меры", - возмутился житель данного ЖК Адилбек.

Яма. Фото: Lada.kz

В свою очередь в акимате города сообщили, что по 16 микрорайону подготовлен проект по благоустройству и реконструкции автомобильных дорог и тротуаров.

"Подготовленный проект был отправлен на доработку в связи с включением дополнительных труб водоотведения. Перед проектировщиком поставлена задача устранить недостатки, выявленные экспертизой. В случае получения положительного заключения будет проводиться конкурс для определения подрядной организации. После всех вышеуказанных этапов будут начаты строительные работы", - рассказали в администрации города.

Дорога. Фото: Lada.kz

Отметим, что на плохие дороги жалуются не только в Актау - недавно алматинцы выразили свое негодование касательно ям на дорогах. Ямы появились, в том числе, на магистральных улицах.

В акимате Алматы заявили, в этом году планируется провести средний ремонт улиц. Всего охвачено будет 220 улицы общей протяженностью 200 км. Текущий ремонт ждет более 300 тысяч квадратных метров.

Кроме того, власти города намерены отремонтировать и тротуары протяженностью 30 км, а также 40 остановочных комплексов.

На эти цели выделено 20 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018865-kak-budto-v-aule-zhiteli-novostroek-v-aktau-pozhalovalis-na-dorogi/