Алматинцы возмутились заменой мурала со снежным барсом на рекламу Coca-Cola (фото)

Мурал со снежным барсом в Алматы. Фото: instagram.com/yer_yess

В Алматы поверх мурала со снежным барсом, располагавшимся на пересечении проспектов Жибек-Жолы и Абылай хана, нанесли другой рисунок – рекламу Coca-Cola. Горожане оказались недовольны такой заменой.

О ситуации высказался известный юрист Ержан Есимханов на своей странице в Instagram.

"У нас почему-то принято считать, что бизнес умнее государства. Умнее и ответственнее. Особенно иностранный бизнес. Особенно в том, что касается таких важных вещей, как история, культура и ценности. У нас принято считать, что бизнес созидает, а не разрушает. Но так бывает не всегда.

Этот снежный барс на Жибек-Жолы – Абылайхана был лучшим муралом в городе. Каждый раз, когда я бывал на этом перекрестке, у меня поднималось настроение от того, что у нас в городе умеют создавать такие вещи. Красивый. Классный. На сто процентов алматинский", – заявил он.

Мужчина отметил, что на место мурала с барсом была помещена реклама Coca-Cola, которую "вполне можно было поместить на любое другое здание в городе".

"Как всегда в таких случаях, и Coca-Cola, и Управление городского планирования после справедливого возмущения превратились в тыкву. Coca-Cola в ответ на комментарии в Инстаграме помещает одну и ту же унылую отписку о том, что "на замену мурала было получено разрешение КСК и Управления городского планирования". Само управление не менее уныло сообщает, что "не имело законных оснований для отказа", – пишет Есимханов.

Он заявил, что единственный вывод, который можно сделать из этой ситуации, состоит в том, что наш город захватили люди без образования и чувства прекрасного.

"Coca-Cola виновата перед городом. И потому, что уничтожила барса. И потому, что в ответ на справедливое возмущение размахивает бумажками. А что касается управления, то тех, кто это согласовал, к нашему городу на километр нельзя подпускать. Результаты их работы слишком хорошо видны", – добавил алматинец.

В комментариях к посту горожане поддержали возмущения юриста.

"Сегодня приехали на Арбат и моя доча заметила замену и так возмущалась, что заменили снежного барса на девушку с коко-колой, а ей всего 10 лет", "Снежный барс – символ Алматы. Почему обязательно надо было на этом месте ставить очередную рекламу?", "Спрашивается, зачем было перекрашивать, если можно было на соседнем доме нарисовать и получить плюс в карму", "Как можно было так поступить? Наверно лучше спросить сколько получил чиновник, который дал разрешение?", – отметили возмущенные жители мегаполиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020409-almatintsy-vozmutilis-zamenoy-murala-so-snezhnym-barsom-na-reklamu-coca-cola/