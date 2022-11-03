"Так, как было, сделать не сможем": художники восстанавливают закрашенный мурал в Алматы

Мурал с бабушкой и детьми. Кадр из видео: телеканал КТК

В Алматы разрешился культурный скандал вокруг мурала, который прославился после того, как его неожиданно закрасили. Практически за две недели художникам удалось снова написать ту же картину, но в этот раз работу оплатили подрядчики, передает телеканал КТК.

Как сообщает телеканал, больше недели назад во время ремонта фасада подрядчик полностью закрасил мурал с бабушкой и детьми. По словам чиновников, их якобы в известность не ставили. И только после общественного резонанса было принято решение восстановить изображение. Однако платить за это пришлось подрядчикам.

Точную сумму власти не называют. Известно, что только на материалы понадобилось больше миллиона тенге.

"Люди подняли шум против закраски этого мурала. Благодаря этому получилось восстановить. Я пыталась делать авторский надзор, сегодня мы приехали с Куанышем, моим мужем-соавтором. Он уже сам залез на кран и доделывает", – рассказала художница и автор мурала Сауле Сулейменова.

Работа над муралом завершается, но художники говорят, что в точности повторить оригинал уже не удастся.

"Художники, когда выполняли данную работу, вкладывали туда определенные свои какие-то пожелания, свой стиль. Здесь мы повторяем рисунок с фотографии. Фотография может не передавать всех красок, может не передать всей фактуры, например. Восстанавливать, конечно, сложнее. Так, как было, мы, собственно, сделать не сможем. И даже сам автор не сможет повторить", – отметила художница Гафура Каирбекова.

Источник: КТК

Напомним, недавно в Актобе на стене одной из многоэтажек появился гигантский портрет известного казахстанского певца и композитора Димаша Кудайбергена.

А летом мурал в честь советского и казахстанского камерного и оперного певца Ермека Серкебаева открыли в Нур-Султане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995506-tak-kak-bylo-sdelat-ne-smozhem-hudozhniki-vosstanavlivayut-zakrashennyy-mural-v-almaty/