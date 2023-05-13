Могут ли в Казахстане полностью запретить электросамокаты, ответила депутат

Екатерина Смышляева. Фото: parlam.kz

Могут ли в Казахстане запретить электросамокаты, как опасный вида транспорта, ответила одна из разработчиков законопроекта Екатерина Смышляева, передает корреспондент NUR.KZ.

"Наряду с противниками этого вида транспорта есть много его сторонников. Использование электросамокатов возможно по двум сценариям: первый – развлекательный, второй – транспортный, когда человек использует самокат, чтобы добраться из пункта А в пункт Б. Учитывая загруженность дорог, пробки такая индивидуальная мобильность очень востребована обществом.

В развитии этого вида транспорта нет ничего плохого. Поэтому первый подход к регулированию исключает полные запреты. Но, чтобы у электросамокатов было будущее, нужно параллельно развивать инфраструктуру.

Мы ведь ни один вид транспорта не пускаем на улицы без соответствующей инфраструктуры. Для троллейбусов и трамваев есть пути, для автомобилей – дорожное полотно. Если не будет прогресса в инфраструктуре, рано или поздно к вариантам запрета придется вернуться. В этом должны участвовать не только госорганы, но и шеринговый бизнес, который сейчас очень активно защищает свои интересы от любых попыток ввести регулирование", – заявила депутат мажилиса Екатерина Смышляева.

По ее мнению, главное, что электросамокаты сейчас введены в правовое поле.

Также корреспондент NUR.KZ попросил разработчика оценить вклад электросамокатов в инвалидизацию казахстанцев, которые становятся жертвами этого вида транспорта на тротуарах, в парках и так далее.

"При обсуждении законопроекта мы консультировались со специалистами, врачами травматологами. Характер травм и их частота действительно очень серьезные.

По травмам водителей – это обусловлено конструкцией электросамоката. При наезде на любое препятствие на высокой скорости электросамокаты просто переворачиваются. Водители часто получают травмы головы.

Пешеходы страдают от наездов. Электросамокаты быстро развивают скорость, достаточно тяжелые. Поэтому столкновения опасны, особенно если речь идет о детях, пожилых людях, людях с особыми потребностями. Это связано и со скоростью реакции, и с особенностями поведения на тротуаре.

Именно поэтому для защиты водителей электросамокатов мы настаиваем на защитных шлемах в обязательном порядке, остальные виды защиты – на усмотрение водителей. Для безопасности пешеходов ограничивается скорость движения электросамокатов и закрепляется приоритет пешеходов", – высказалась Смышляева.

Отметим, что разработчик законопроекта сообщила, что в Казахстане могут запретить ввоз электросамокатов со скоростью выше 25 км/ч.

Также депутат рассказала, будут ли прокатные компании нести ответственность в случае ДТП с самокатчиком или при наезде на пешехода.

Какие ограничения могут ввести для водителей электросамокатов

Напомним, что 10 мая депутаты мажилиса приняли законопроект, который предполагает введение ряда ограничения для самокатчиков.

Согласно принятому проекту закона, электросамокаты признаются транспортным средством.

"К электросамокатам относятся транспортные средства со скоростью движения до 25 километров в час. Электросамокаты могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам. Разрешается движение по тротуарам со скоростью пешеходного потока не более 6 километров в час", – говорила депутат Екатерина Смышляева.

По ее словам, допускается движение электросамоката по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Однако для этого водителю должно исполниться 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме и светоотражающей одежде и иметь права любой категории.

Кроме того, на электросамокате запрещается перевозить грузы и пассажиров.

Также водители электросамокатов должны спешиваться на пешеходных переходах и перекрестках.

Позже в МВД рассказали о штрафах, которые предусмотрены за нарушение перечисленных выше правил.

Изменений в административный кодекс вводить пока не планируют, но большинство нарушений будет рассматриваться по статье 620 КоАП РК, которая предусматривает либо предупреждение, либо штраф в размере 3 МРП (10 350 тенге).

При этом штраф за перевоз пассажиров или грузов будет равен 5 МРП (17 250 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020394-mogut-li-v-kazahstane-polnostyu-zapretit-elektrosamokaty-otvetila-deputat/