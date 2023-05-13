Будут ли компании по прокату электросамокатов отвечать за самокатчика при ДТП

Самокаты на парковке. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кто будет отвечать в случае ДТП с электросамокатом и понесут ли какую-то ответственность за случившееся шеринговые компании, рассказала депутат Екатерина Смышляева, передает корреспондент NUR.KZ.

Корреспондент NUR.KZ поинтересовался у Смышляевой, которая является одной разработчиков законопроекта по ужесточению правил езды на электросамокатах в Казахстане, предусматривается ли для этого вида транспорта какая-либо маркировка либо как их будут идентифицировать в случае ДТП и наезда на пешеходов.

"Данным пакетом поправок отдельные средства идентификации не вводятся. Однако в данный момент такая возможность обсуждается.

Пока же будет использована фото- и видеофиксация. Кроме того, шеринговые компании используют сегодня свою систему идентификации устройств. Они позволяют определять точное местонахождение самоката в определенный момент времени", – сообщила депутат.

По ее словам, отдельной ответственности шеринговых компаний в законопроекте не рассматривалось.

"Эту работу планируется провести в рамках следующих пакетов поправок. Что касается преступлений с участием самокатчиков, то при проведении расследования шеринговые компании оказывают содействие уполномоченным органам в определении местонахождения и идентификации самоката", – добавила Смышляева.

На вопрос, почему в стране не введут требования на регистрацию электросамокатов как транспортных средств, разработчик ответила, что над этим вопросом работают, но он "связан с рядом организационных процедур, в том числе затратных".

Также корреспондент NUR.KZ уточнил, почему для самокатов не ввели правила по обязательному звуковому сигналу, поскольку это бесшумный транспорт, что приводит к наезду на пешеходов, которые не слышат, что возле них кто-то едет.

"Эти требования прописаны в техническом регламенте и правилах дорожного движения. Это требования к технике. В законопроекте – все, что касается требований к водителям", – ответила депутат.

Екатерина Смышляева напомнила, что сейчас водители электросамокатов будут привлекаться к административной ответственности по двум статьям:

593 КоАП за несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов (штраф 5 МРП);

620 КоАП за нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения (предупреждение или штраф 3 МРП).

Также управление в состоянии алкогольного опьянения влечет ответственность по статье 440 КоАП – за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Далее, по ее словам, для самокатчиков могу ввести дополнительные статьи.

Какие ограничения могут ввести для водителей электросамокатов

Напомним, что 10 мая депутаты мажилиса приняли законопроект, который предполагает введение ряда ограничения для самокатчиков.

Согласно принятому проекту закона, электросамокаты признаются транспортным средством.

"К электросамокатам относятся транспортные средства со скоростью движения до 25 километров в час. Электросамокаты могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам. Разрешается движение по тротуарам со скоростью пешеходного потока не более 6 километров в час", – говорила депутат Екатерина Смышляева.

По ее словам, допускается движение электросамоката по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Однако для этого водителю должно исполниться 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме и светоотражающей одежде и иметь права любой категории.

Кроме того, на электросамокате запрещается перевозить грузы и пассажиров.

Также водители электросамокатов должны спешиваться на пешеходных переходах и перекрестках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020392-budut-li-kompanii-po-prokatu-elektrosamokatov-otvechat-za-samokatchika-pri-dtp/