Нормативы по выбросам вредных веществ предложили не применять к подлежащим легализации авто в Казахстане

Проверка авто. Иллюстративное фото: Pattanaphong Khuankaew/Getty Images

Временную отмену допустимых нормативов к выбросам вредных веществ автотранспортных средств предложили ввести для машин, которые подлежат легализации - документ опубликовали на портале "Открытые НПА".

Проект документа о приостановлении действия некоторых структурных элементов приказа исполняющего обязанности министра по инвестициям и развитию РК от 26 марта 2015 года "Об утверждении допустимых параметров автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам Республики Казахстан" подготовили в МИИР Казахстана.

Для публичного обсуждения проект приказа будет доступен с 11 по 25 мая.

Авторы предложили временно, до 1 июля 2023 года, приостановить действие пунктов 19 и 20 приказа главы МИИР от 26 марта 2015 года.

Временные меры будут распространяться на отдельные категории транспортных средств, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года с классом ниже Евро-4.

В обосновании указывается, что необходимо предусмотреть исключение по выбросам только в отношении транспортных средств, подлежащих легализации.

Помимо этого, владельцы таких авто также освобождаются от расширенных обязательств производителей (импортеров), описанных в пункте 20 приказа, в частности, наличия:

антиблокировочной тормозной системы;

фронтальной подушки безопасности;

системы крепления ISOFIX;

дневных ходовых огней.

Легализация иностранных авто в Казахстане

23 января текущего года в Казахстане стартовала легализация иностранных транспортных средств, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года, которая продлится до 1 июля 2023 года.

Сообщалось, что в этот период владельцы иностранных машин смогут легализовать их по льготным правилам, то есть уплатив только сбор за первичную регистрацию (200 тыс. тенге), госпошлину за техпаспорт (4 313 тенге) и за госномер (9 660 тенге).

В феврале текущего года в МВД заявили, что праворульные иностранные автомобили, завезенные в Казахстан под видом запчастей, смогут пройти первичную регистрацию. Большое количество таких автомобилей выявили в процессе легализации.

В марте МВД Казахстана предложило легализовать автомобили без техпаспорта и ПТС. Тогда же в ведомстве сообщили, что готовятся изменения в отношении так называемых машин-конструкторов и тех, что завозятся под видом запасных частей.

Недавно правительство приняло соответствующее постановление - теперь в РК можно легализовать так называемые автомобили-конструкторы.

Ставка сбора за первичную регистрацию таких транспортных средств составит 200 тысяч тенге. Для регистрации нужны: заявление, акт осмотра транспортного средства, выданного уполномоченным сотрудником органов внутренних дел, диагностическая карта техосмотра.

Подача заявок на легализацию автомобилей возможна через сервисы eGov и мобильные приложения банков.

Следует отметить, что в свидетельстве о регистрации авто, ввезенных в РК под видом запчастей и не прошедших таможенную очистку, будет указана запись о запрете на изменение права собственности и допуске к эксплуатации только на территории республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020154-normativy-po-vybrosam-vrednyh-veschestv-predlozhili-ne-primenyat-k-podlezhaschim-legalizatsii-avto-v-kazahstane/