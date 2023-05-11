Редкие кадры охоты тюленя за рыбой в Каспии умилили казахстанцев (видео)

Тюлень. Иллюстративное фото: pexels.com

В Сеть попали редкие кадры охоты тюленя за рыбой в Каспийском море. По словам экологов, таких записей нет даже в центре изучения этих животных, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что тюлень в естественной среде обитания вызвал умиление множества пользователей Казнета. На видео можно заметить, как тюлень, плавая у поверхности воды, то и дело влетает в косяк рыб, добывая себе пропитание.

Тем не менее ученые переживают за судьбу млекопитающих – вымирание вида идет высокими темпами. По данным телеканала, еще век назад их численность доходила до миллиона особей, а сегодня нет даже 100 тысяч.

Корреспонденты напомнили, что прошлой весной у берегов Каспия обнаружили больше сотни мертвых тюленей. Точную причину гибели так и не установили: туши слишком сильно разложились.

Отмечается, что стремительно мелеющее море тоже угрожает морским животным, поэтому эти кадры эксперты смело называют редчайшими.

"Центрально-Азиатский институт экологических исследований с 2015 года занимается проблемой снижения популяции каспийского тюленя. Мы провели шесть международных научных экспедиций. И, к сожалению, в последнюю экспедицию в этом году на осенних залежках мы не смогли добраться до лежбища, потому что море критически отошло, и мы просто не смогли туда добраться", – сообщила основатель Центрально-Азиатского института экологических исследований Асель Тасмагамбетова.

Источник: КТК

Гибель тюленей на Каспии

Напомним, в апреле 2022 года на берегу Каспия в Мангистауской области обнаружили около полусотни тушек мертвых тюленей. Позже число их число достигло 94.

Были взяты пробы воды и грунта, однако сами туши исследовать не удалось, так как они сильно разложились.

В июле в Минэкологии и природных ресурсов сообщили, что с начала 2022 года были обнаружены 220 мертвых тюленей обнаружены на участке в Каражанбасе и юго-западной оконечности полуострова Тупкараган.

При этом сообщалось, что 17 особей, имели на теле следы механических воздействий, которые привели или могли привести к их гибели.

В ноябре на каспийском побережье в Мангистауской области нашли еще более ста тушек мертвых тюленей. Спустя несколько дней обнаружилось еще 40 погибших животных. Итого, по состоянию на 10 ноября, на берегу Каспия был обнаружен 141 мертвый тюлень.

В Министерстве экологии и природных ресурсов заявили, что данный факт зарегистрирован в отделе полиции.

Об экологической ситуации на Каспии, в частности, о фактах гибели тюленей, ранее высказывался президент Касым-Жомарт Токаев.

"Говоря об экологических проблемах нашего общего моря, не могу не упомянуть о бедственном положении каспийских тюленей. Факты их периодической гибели вызывают серьезные опасения.

Каспийский тюлень – эндемик и единственный представитель млекопитающих в фауне Каспийского моря. Он мигрирует по всему водоему и считается трансграничным биоресурсом", – отмечал президент.

При этом несколько дней назад стало известно, что туши мертвых тюленей вновь нашли на берегу Каспия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020051-redkie-kadry-ohoty-tyulenya-za-ryboy-v-kaspii-umilili-kazahstantsev-video/