Алматинцев предостерегли от покупки квартир в незаконно строящихся ЖК

Строительство ЖК. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Жителей Алматы предостерегают от покупки недвижимости в незаконно строящихся жилых комплексах, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Как сообщили в акимате города, ЖК "Французский дом" в микрорайоне Карагайлы возводится без разрешительных документов на строительство, кроме того, собственник строит жилой комплекс на земельном участке с целевым назначением – ведение крестьянского хозяйства.

"В июле по результатам внеплановой проверки объекта управлением градостроительного контроля собственник был привлечен к ответственности по части 1 статьи 316 и статье 321 КРКоАП, также было выдано предписание на устранение нарушений сроком до 19 октября текущего года", – добавили в акимате Алматы.

Строительство ЖК. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что по истечении срока предписания назначена повторная проверка на предмет его исполнения, которая в настоящее время проходит регистрацию в органах прокуратуры.

Кроме того, дополнительно в суд направлено исковое заявление о запрете производства строительно-монтажных работ и заключения предварительных договоров купли-продажи на возводимую недвижимость.

Строительство ЖК. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ранее суд вынес решение о сносе незаконно возводимого ЖК в Наурызбайском районе города Алматы. Отмечается, что строительство было начато без необходимых документов.

Также суд принял решение о снесении одного этажа элитного жилого комплекса Pine Hills в Алматы. В акимате сообщили, что застройщик стал возводить третий жилой этаж здания незаконно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995416-almatintsev-predosteregli-ot-pokupki-kvartir-v-nezakonno-stroyaschihsya-zhk/