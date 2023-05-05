Школьников перевели на дистанционку из-за сильного ветра в Шымкенте

Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Занятия 1-8 классов будут проводиться в дистанционном формате в Шымкенте из-за ухудшения погодных условий, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на управление образования города.

В ведомстве призвали обезопасить детей от сильного ветра, который прогнозируют в Шымкенте.

"В соответствии с письмом штормовое предупреждение СГЯ №28/12 от 03 мая 2023 года филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Туркестанской области, в городе Шымкенте 4 и 5 мая ожидается ветер восточный - порывы 15-20, днем временами - и25 м/с", - заявили в ведомстве.

Отметим, что в Туркестанской области накануне разбушевался ураган - в эпицентре оказался город Кентау. Ветер оказался настолько мощным, что срывал крыши некоторых зданий. Из-за разрушительной стихии в районе разрушений ограничили передвижение жителей.

Также стоит обратить внимание на то, что в течение нескольких дней в Шымкенте синоптики прогнозируют сильный ветер - порывы до 25 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019471-shkolnikov-1-8-klassov-pereveli-na-distantsionku-iz-za-silnogo-vetra-v-shymkente/